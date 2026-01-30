Opinión | En corto
La importancia de enterarse a tiempo
El pastor cristiano Sergio Amezcua, que organiza en su iglesia el reparto de alimentos y ayudas a los perseguidos o amedrentados en Minneapolis, asegura haber votado a Trump por sus valores conservadores, confiando en que solo deportaría a criminales. Ahora cree que se trata de una «limpieza étnica» y confía en una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato al Congreso. Esa podría ser la siguiente confianza defraudada de Amezcua, pues muchos analistas opinan que el proceso puesto en marcha en USA no contempla su reversibilidad, sino su ahondamiento por un medio u otro. El pastor es un admirable ciudadano pero sigue sin enterarse a tiempo de que todo caudillismo aspira a eternizarse, como la historia enseña. Igual que el timo del tocomocho aún triunfa, el de la dictadura vestida de libertad sigue engañando a millones de votantes de buena fe que no se enteraron a tiempo.
