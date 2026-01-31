El algoritmo de los cristales

A los pogromos de la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 se les conoce como ‘la noche de los cristales rotos’. La ‘Kristalnacht’ fue parte de la progresiva persecución nazi contra los judíos que desembocó en la ‘Solución final a la cuestión judía’.

Sabemos de esa noche porque la propaganda del Reich lo divulgó como un supuesto hecho espontáneo de la población civil por su hartazgo hacia los judíos.

Poco se tardó en saber que no fue así, sino obra de las SS, SA, SD, la Gestapo y las juventudes hitlerianas. Pero los ataques habían empezado poco a poco mucho antes, como el pogromo del Scheunenviertel de Berlín en 1923. Y muchas otras noches de tantos otros cristales se dieron antes por toda Alemania desde que se les señaló tras la 1ª Guerra Mundial. Sólo que no tuvieron tanto eco.

Hoy vemos en nuestras pantallas asesinatos impunes a manos del ICE, la Gestapo de Trump, como el de Renée Good a inicios de año o Alex Pretti la semana pasada. A ellos se suman, según NPR, más de una veintena de muertos en extrañas circunstancias bajo custodia del ICE y más de 60.000 detenidos. Maestras sacadas a rastras de aulas con niños por hombres armados hasta los dientes. Violación de propiedades sin orden judicial entrando en domicilios para arrestar inocentes. Policías yendo a casas para cohibir a quien muestra rechazo al trumpismo en Facebook, como el caso viral de una veterana del ejército, Raquel Pacheco. Y cuanto más ves, más te muestra el algoritmo. Porque ni el eco de la barbarie coarta al golpista del Capitolio. Ya lo dijo él mismo: «Podría disparar a gente en la 5ª Avenida y no perdería votos». Ultimi Barbarorum.