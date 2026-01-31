Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El poder de la dignidad

¿Tiene poder la dignidad?. Y, dicho al revés, ¿puede tener dignidad el poder?. Una cuestión demasiado abstracta, pero así es el lenguaje y las ideas que lleva en la mochila. Hablo ahora, en concreto, del llamado cuarto poder, la prensa, crucial en la democracia, incluso hasta ser su última garantía y el sensor más fiel de que aún la hay. Su poder está en la independencia que sepa mantener, en un día a día en que cada día se la juega. Pero a la vez en ese poder ejercido a través de la independencia están su dignidad, su credibilidad y, al final, un factor para mantener una audiencia. Atención, independencia no es indiferencia, ni desde luego apoliticismo, es fidelidad en la información, libertad de opinión y transparencia de la posición editorial. Hablamos, por tanto, así, de la información que posibilita una voluntad popular libremente ejercida. ¿Hay mayor dignidad para un poder?

Publican en internet el mapa completo de las 11.000 especies de aves del mundo

La Axarquía exige más seguridad contra las narcolanchas tras su masiva irrupción

Festival de Málaga: la directora de producción Manuela Ocón Aburto, Premio Ricardo Franco

Denuncian una oleada de robos en comercios de Pizarra

Rincón de la Victoria impulsa la red Asoma frente a la soledad no deseada

La Seguridad Social pide a Marbella 12 millones de euros de causas judiciales

Vélez-Málaga impulsa la construcción de 62 VPO en el Centro Histórico

Marbella retira 1.500 toneladas de cañas del litoral tras el temporal

