En Fuengirola, concretamente en El Higuerón, tenemos ‘The Embassy Training Center’, una de las mejores instalaciones de entrenamiento de baloncesto que hay en el mundo. Este pabellón, diseñado solo para el baloncesto, fue el centro de trabajo de la selección española de baloncesto en su preparación para el europeo del verano pasado. Pero no solo España ha hecho uso de ella. Otras selecciones como China, Alemania, Estados Unidos o la República Dominicana conocen el complejo deportivo. Todos los veranos, allí se dan cita grandes estrellas de la NBA que, a través del sindicato de jugadores de la NBA, entrenan en Fuengirola algunas semanas para seguir mejorando.

Pues bien, desde el jueves 29 al sábado 31 de enero, ‘The Embassy’ ha cambiado su estructura habitual para organizar el mejor torneo que se puede ver en el mundo en categoría junior. La ‘Avance Global Cup’, que así se llama la competición, ha cambiado su sede habitual en San Diego para celebrarse por primera vez fuera de Estados Unidos. En Fuengirola se han dado cita diez equipos de cinco continentes distintos y representando a ocho países. Estados Unidos con dos equipos, Canadá, Italia, Lituania, Dubái, Australia y Senegal con la última academia NBA que queda en el mundo, son los países que han estado representados en el torneo. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el equipo junior de Unicaja ha hecho de anfitrión formando parte del róster de los diez equipos que han participado en la competición.

El torneo deportivo venia acompañado por la ‘Avance Global España Conference’, donde se han dado cita más de doscientos líderes inmobiliarios e inversores internacionales en los días previos a la competición, reforzándose así la sinergia entre el desarrollo económico y el baloncesto de más alto nivel.

Para que podáis daros cuenta de la importancia del evento, se solicitaron más de ciento veinte acreditaciones entre scouts, las mejores agencias de jugadores y clubes de todo el mundo. Además, han estado presentes representantes de casi todas las franquicias NBA.

Es por esto que ha sido necesario cambiar la estructura del pabellón perdiendo una de las dos canchas que tiene ‘The Embassy’ e instalar una grada portátil para que pudieran ver cómodamente los partidos todos los que, viniendo de todo el mundo, han querido estar presentes en el torneo.

El formato de la competición es un híbrido entre un torneo convencional y una liga de verano. La idea es que todos los equipos disputen un mínimo de partidos pero sin perder el carácter competitivo del baloncesto.

Me ha impresionado el nivel físico que tienen los chicos que han participado. No podemos olvidar que son menores de dieciocho años. ¡Que cuerpos tienen! Y a qué velocidad son capaces de moverlos. También llama la atención lo grandes que son y lo coordinados. Todos son capaces de jugar a una velocidad muy alta, de chocar, de jugar por encima del aro, de tirar de tres. Los que, además de todo eso, sean capaces de pensar jugando y conocer el juego serán los que triunfen y sean grandes estrellas. Pero con esos físicos y su nivel técnico, muchos podrán ganarse la vida como jugadores profesionales.

Todos sabemos que el baloncesto está evolucionando hacia un juego más físico. Lo que hemos podido ver estos días en ‘The Embassy’ es una demostración de que el baloncesto de cantera también está cambiando para adaptarse a ese tipo de juego. Y, por supuesto, también está cambiando la formación. En esta competición, muchos de los equipos participantes no eran clubes de toda la vida como puede ser Unicaja. Aquí han venido muchas academias de baloncesto. Estas academias dan un servicio profesional a sus jugadores, seguro en muchos casos a cambio de un dinero, para crear una estructura que potencie a sus chicos con el objetivo de formarles integralmente, no solo deportivamente, y así tengan la oportunidad de ser profesionales en su futuro. Esta será la tendencia en el baloncesto de cantera, convertirse en academias haciendo que los mejores profesionales estén al frente de hacer crecer técnica y tácticamente, y formar, a los chicos y chicas. Y sin miedo a que muchos acaben yéndose a las universidades americanas. La clave estará en que esas academias y su estructura profesional sea rentable económicamente.

Otra demostración de la importancia de ’Avance Global Cup’, es que los partidos han sido televisados para todo el mundo por el canal de la NBA. ¡Una pasada!

Esperemos que esta primera edición del torneo en Fuengirola sea la primera de muchas. Y para que esto suceda también es importante que la repercusión mediática y el seguimiento sea mucha más amplio. Os puedo asegurar que el espectáculo que se ha visto en la cancha ha sido top mundial, como el nivel de profesionalismo de la gente que ha trabajado en el desarrollo de un evento tan complicado. ¡Enhorabuena!

Estoy seguro que algunos de los chicos que han jugado estos días en ‘The Embassy’ volverán a la instalación para entrenar esos veranos con la asociación de jugadores NBA. O con las mejores selecciones seniors del mundo para preparar allí grandes competiciones internacionales.