En busca del tiempo perdido... y Cobra Kai

Lunes. Justo cuando estaba llegando, me comunican que el evento se ha suspendido. Lo que pudo haber sido y no fue. El destino. Las casualidades. Se encuentra de repente uno en un lugar alejado, ajeno a las costumbres propias. Con la mañana libre, anulada, cambiada. Tiempo regalado. Estas cosas constituyen ese pequeño miedo a la libertad. O sea, que no sabe qué hacer uno. Esta mañana se va a ir para no volver. Habrá otras magníficas y parecidas pero serán otras.

Martes. Llega el nuevo libro de Luis Landero: Coloquio de invierno. Siete personajes atrapados en un hotel durante la tormenta de nieve Filomena. Landero es todo un acontecimiento, una alegría, un valor seguro. Un escritorazo que no busca notoriedad extra exponiéndose en las redes o provocando o yendo a la tele o escribiendo pedanterías como si un buen novelista fuera por fuerza un intelectual.

Miércoles. Sale uno de casa advertido: «Los garbanzos te sientan fatal». Jornadas del cocido en La Máquina. La admonición le pesa a uno toda la mañana. Opto por la moderación. Interesante y opinable concepto este, el de la moderación. El día acompaña, con el frío, el ventarrón y la lluvia que tenemos, la sopa, primer vuelco, sabe estupenda. Reconforta. Lo que viene detrás, túetano incluido, lo que aquí llamamos pringá, no desmerece. Magnífico almuerzo en un lugar estupendo. Saludo a muchos conocidos. Una de las formas de sabiduría es saber elegir el licor, bebida, brebaje o preparado que mejor puede ayudarte a hacer la digestión. Un poco más y salimos hablando en un dialecto escocés.

Jueves. Medallas de la Asociación de la Prensa. Acto en el Hard Rock Café. Reciben la distinción Carlos Pérez Ariza, Montserrat Naharro, la Academia de Ciencias, representada por Fernando Orellana y el cuadro médico de la Asociación, representado por Pedro Navarro. Acto breve y dinámico tras el que hay unos aperoles esperando para brindar con tantos y tantos compañeros. Me meto en varios corrillos, la profesión, los cotilleos internos, la situación de los medios, la alegría de ver a tanta gente conocida con la que no es frecuente coincidir. Sobrevuela el pesar por la muerte de Guillermo Jiménez Smerdou, 98 años, escribiendo hasta casi el último día de su vida. Finalmente nos sorprende la noche y de entre las tentaciones que trae elijo copa en Estraperlo, lleno, además lleno de bohemios reglamentarios. De las paredes cuelgan dibujos de Tecla Lumbreras, la gran señora de la cultura malagueña. Que está sentada en una banqueta fumando hecha una reina.

Viernes. Ir al cementerio, a las afueras, y no perderte en ese mar de autovías, cruces y rotondas no es buena señal. Antes no me sabía el camino de memoria. Ya no me pierdo. Este año ya van unas cuantas veces que he hecho ese trayecto. Habría que aminorar la frecuencia. A mediodía, lucha contra la burocracia. Qué celo ponen las instituciones a veces, qué puntillosidad, que rapidez en afirmar le falta una firma o un papel. El hombre es un engorro para el hombre. No sé si pedir un certificado o comerme un donut. A la tarde, maratón de Cobra Kai, serie que mi hijo nos conmina a ver y que disfrutamos bastante. Me sorprende al comentarla que algunos compañeros de trabajo la hayan visto y revisto. Y yo ajeno a todo ese fenómeno. Es que a veces no está uno en lo que tiene que estar. Y para estar más al día programamos ver Kárate Kid, que es una especie de precuela de esta serie. Tener en casa a alguien con el húmero roto también influye en el asentamiento de estos nuevos hábitos caseros. Estamos hasta cocinando, lo cual no tiene mérito, pero sí hacerlo con premeditación, demora, delectación.