Moloch, dios sediento de sangre

Bueno, éramos pocos y parió la abuela del Consejo de Ministros, no el Congreso de los Diputados, donde se sienta la representación de la soberanía nacional, que legalizará a unos 830.000 inmigrantes ilegales -si se les llama irregulares queda más bonito-, según FUNCAS, eso sin el reagrupamiento familiar, con el que llegaremos al millón. Se trata de un acuerdo del Gobierno con Podemos de tramitación urgente, porque si no me salen las cuentas ¿qué quiere usted que haga?, pero también va de cálculo electoral, ya que quienes tengan residencia legal por la regularización y sus naciones convenio de reciprocidad con España podrán votar en municipales, y los que procedan de Iberoamérica y algunos otros países podrán solicitar la nacionalidad tras solo dos años y así votar en todas las elecciones, y es de bien nacidos ser agradecidos. Ya en 2005, ZP, el colaborador del liberal Maduro y ahora de mi querida demócrata Delcy -no puede haber dos soles bajo el mismo cielo-, dio a luz un real decreto y regularizó nada más que a 565.121 personas. Como dice el subastador, o martillero, ¿quién da más?

Pero aquí, entre nosotros, la que se multiplica es Carolina, está en todas partes, ¡vive Dios!, tenga que ver el acto al que asista con sus competencias de consejera o no, qué más da, con Juanma o sin Juamma, pero por Juamma. Yo barrunto, ¿irá de dos si mi alcalde se presenta?, y si no se presenta Paco (harto improbable), que Dios los pille confesados. Lo duro que sería ir a nuevas autonómicas antes del verano, salir elegida y después dimitir para venirse aquí. Ahora, si el experimento sale mal -que podría pasar-, el bochorno sería de aúpa, papi.

Pero lo novedoso es el cambio de Zelenski, que se ha puesto a rajar de la Vieja (Europa) porque no le dan las armas que quiere, solo tirachinas, y porque sabe que solo EEUU le puede ayudar con misiles, no con palabrería, y entonces suelta en Davos eso de que la OTAN vive de la fe en EEUU, y de que a Europa le gusta hablar del futuro, pero no hace nada en el presente, o sea, que se ha dado cuenta.

También lo que hay que ver es otra orden de arriba, en este caso de Christine Lagarde, presidenta del BCE, el euro digital, que aprobará la Comisión Europea si no lo remediamos, y ya en 2029 euro digital para que las élites terminen de controlarnos, un nuevo sacrificio ante Moloch, dios sediento de sangre. Y es que les da envidia Putin y no quieren reconocerlo. Ya veremos cómo lo acepta la ciudadanía, aunque como dice Savater, hay gente que pagaría por venderse, por eso es tendencia el servilismo remunerado.

En cambio, en el almuerzo de esta semana, en la Cepa de Cádiz, bajo los consejos de Álvaro y un magnífico Abadía Retuerta, analizamos la definición de nuestro Código Penal de qué es una organización criminal, sí, «la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos», y entonces cada uno de los comensales pone un ejemplo y nos dan las siete de la tarde. Nuestro ingeniero de cabecera dice, para cambiar de asunto, que dentro de poco la IA convertirá la tragedia en una comedia, por ejemplo ‘Sucedió una noche’, de Frank Capra (1934), que alcanzó cinco Oscar. También ella habla de su perro y de la ley de bienestar (más bien, malestar) animal de Ione Belarra, su carácter ideológico, la falta de base científica, las críticas del sector veterinario, la burocracia, el aumento del abandono de animales... Aunque solo fuera por eso, me gustaría una manifestación de protesta de los de cuatro patas con guaus y más guaus. Ya en los cafés, se habla de aquellos editores -una infame minoría del gremio- que no pagan a sus autores, y se ponen dos ejemplos locales, uno político, el otro solo Dios sabe qué. Por eso, me acojo a Salomón Ibn Gabirol: