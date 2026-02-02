Opinión | La voz alzada
Enlaces con la religiosidad popular
Que uno de los valores de las coplas actuales sea mostrar el comportamiento social se observa con nitidez en las composiciones dedicadas a la religiosidad popular: el nosotros durante la Semana Santa. A partir de pasodobles como Un barrio entero va siguiendo a un hombre vestido de blanco (Almas de Cartón, 1991) o Mírala, tiene el corazón encogío (Al Ladrón, 1999), se han alcanzado cotas altísimas. Son composiciones, además, apreciadas por los propios cofrades. En ellas aparecen el yo que regresa a su barrio para ser penitente como portador o nazareno; el yo que aguarda en una acera y se conmueve con los encuentros inesperados; el yo que se persigna, reza y aplaude; el yo de los carritos para bebés y las chucherías; y también el yo descreído, impregnado por la cultura religiosa. Las voces y los silencios, las imágenes y la música: todo ello compone situaciones que se graban en el sentimiento de pertenencia y nos enlazan.
