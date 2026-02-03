Muertos insepultos

Confieso ser uno de los pocos españoles lectores que aún no ha leído la novela de David Uclés, aunque lo haré llegado el momento. He leído sobre ella y la he regalado a familiares y amigos, pero ahí la tengo sin empezar. ¿Desconfianza hacia los éxitos instantáneos?, ¿gusto por el malditismo, como el de las ninfas de las cigarras, que pueden pasarse una década bajo tierra hasta que un día salen a millares y se ponen a cotorrear? ¿Pura envidia de escritor añoso y demasiado minoritario? En todo caso el personaje Uclés me parece espléndido. El bienintencionado y meritorio esfuerzo de Pérez-Reverte por tender puentes sobre la memoria de la Guerra Civil en la 2ª generación ha saltado por los aires con la irrupción de los nietos (eso es la novela de Uclés, ¿no?). Inútil sanear una herida mientras no salga todo el pus, empezando por desenterrar todos los cadáveres y darles digna sepultura.