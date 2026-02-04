¿El demonio nos hará virtuosos?

Entre las paradojas del trumpismo está la de que miente a mansalva pero a veces es transparente a la hora de contar sus planes. Lo es, por ejemplo, en el documento sobre Estrategia de Defensa Nacional difundido por el Pentágono hace dos semanas, cuando dice que “Los aliados tomarán la iniciativa frente a amenazas que son menos graves para nosotros, pero más para ellos, con un apoyo crucial, pero más limitado por parte de Estados Unidos” o vaticina que Rusia seguirá siendo una amenaza “persistente pero manejable” para los miembros orientales de la OTAN (es decir, Europa). Unido esto a la exigencia de aumentar el gasto en defensa, hace de Trump adalid de hecho de un ejército europeo, vieja querencia del europeísmo histórico más radical, como el de la Unión de Federalistas Europeos (UEF), tildados de quiméricos hace 70 años cuando propugnaban una Comunidad Europea de Defensa.