Opinión | En corto
La emperatriz Melania sale a escena
¿Cómo sueña su futuro Donald Trump?. Imposible saberlo, aunque podemos estar seguros de que no como un presidente que acaba su mandato, cede el poder y se va a casa. Los pasos que está dando van dirigidos a someter a todos los poderes y aparatos del Estado, pero también a los de la sociedad civil, empezando por los medios. ¿Es su sueño un modelo como el de Putin, una autocracia rodeado de oligarcas y con instituciones «democráticas» sumisas?. ¿O aspira a dar el paso, llegado el día, de república a imperio, siguiendo el modelo de Roma?. Esta opción tiene la ventaja, para cualquier amante del poder absoluto, de posibilitar la sucesión dinástica. El documental «Melania», sobre la preparación por la primera dama de la 2ª llegada de Trump a la Casa Blanca, es (resumen de quienes lo han visto) «suntuoso, aburrido y sin contenido». Pero así es también, por dentro, una monarquía imperial.
