Opinión | Viento fresco
Nadie quiere mazonear
El mal ejemplo que dio el impresentable de Mazón ha redundado para bien. Ahora las administraciones y la coordinación y las alertas funcionan
El impresentable comportamiento de Mazón el día de la Dana ha acabado teniendo un efecto benéfico en la vida pública. Nadie quiere ahora mazonear, hacer el Mazón, quedar como un irresponsable que está de flirteo y condumio, bebiendo sin atender a nada mientras su gente muere ahogada. Ahora, caen dos gotas y sacan el chaleco de emergencias. El ejemplo Mazón es ejemplar a la inversa y ha acabado salvando vidas y haciendas. Tres gotas y se montan un comité de emergencia. Y contagian la psicosis. Ojo: está bien. Más vale pasarse que quedarse corto y además, en ocasiones, la alarma está más que justificada -3.000 desalojos en Andalucía- y, en efecto, se inundan casas y arroyos, los ríos se desbordan y hay gente que ve anegada sus casas. Es mucho mejor todo esto ahora y las administraciones funcionan, dándose incluso en algunos momentos conatos de franca colaboración. En ese sentido muy bien, con un consejero Antonio Sanz que es un bendito el hombre, acudiendo aquí y acuyá y coordinando todo en un estajanovismo inusitado. Quién se ocupa de la Sanidad, también su competencia, sería también otra pregunta.
Ayer miércoles, las calles de Málaga estaban bastante desiertas. Los desplazamientos según la DGT bajaron un 57%. Vacación, teletrabajo, chavales jugando a la Play, el oficinista en su ordenata en pijama. Los maestros demorándose en la contemplación de las nubes. Los alcaldes en guardia y en su puesto y los bomberos, policías, Protección Civil, etc. en estado de máxima alerta. De la legislatura (andaluza) de la sequía hemos pasado a la de las inundaciones. Entre tanto, tantas y tantas obras hidráulicas siguen pendiente, los pantanos tiran el agua, las desaladoras no se hacen, las fugas de agua persisten. Funciona la emergencia pero no la previsión. Volverá la sequía y tras ellas las inundaciones. Entre tanto, esto parece Coruña o el trópico. Así es la alianza entre el cambio climático y que sea invierno. Con todo, precaución. Nada de exponerse a la lluvia traicionera. Que trabaje Mazón.
