Polymarket y el fin del análisis fundamental

El análisis fundamental causa nostalgia en el 'parquet'. Es una de las sensaciones de algunos analistas de bolsa veteranos, que todavía tienen interiorizadas algunas correlaciones de índices y magnitudes, que recuerdan premisas de las que se deducían consecuencias certeras y que ahora tienden a no funcionar. El análisis fundamental predice cada vez menos alzas bursátiles o encarecimiento de activos. Quizá para algunos valores todavía vale. Una mala cosecha quizá conlleve un encarecimiento de cereales, pero ya pocos se atreven a llevar la delantera a la hora de tomar posiciones y arriesgar dinero.

Hay razones fundadas para la nostalgia. Se diría que la inversión es hoy más que nunca mera administración de información privilegiada o como mucho seguimiento de tendencias marcadas desde no se sabe donde. Buenos resultados empresariales no presagian necesariamente alzas bursátiles.

Algunos lo llaman el efecto Polymarket. Me resisto a explicar nada sobre ese despreciable site que aúpa al pedestal del asesoramiento una práctica y lugar de la web que debe causar más de un estropicio económico. Pero es que si la bolsa, nacida como forma de financiación abierta de proyectos empresariales, se convierte en un casino o reflejo de tendencias sin análisis, gana la sociología difusa y pierde la ciencia.

Más casino que lógica económica

La situación actual se parece más a un casino que a un mercado marcado por lógicas. Puede que sea por culpa de la abundancia de información y de la unificación de técnicas de previsión o la inteligencia artificial. Es posible. Pero la consecuencia es que el análisis bursátil está hecho un cisco y de tanto riesgo e incertidumbres circundantes la demanda tiende a tomar sendas erráticas e impredecibles.

El oro como activo de reserva

Rick de los Reyes, gestor de fondos en T. Rowe Price, aporta una reflexión que merece ser destacada. Como asesor financiero, considera que los vaivenes de los metales preciosos, especialmente del oro, es consecuencia de los altos ritmos de encarecimiento sufridos y hay que confiar en que seguirán las subidas: "Históricamente, los repuntes en la volatilidad realizada suelen ir seguidos de periodos de consolidación lateral antes de que la tendencia alcista se reanude. En este contexto, es probable que el oro se mantenga en un rango lateral a corto plazo antes de alcanzar potencialmente nuevos máximos". Tras la jerga de alguien que lleva 28 años asesorando la inversión ajena, De los Reyes defiende el papel del oro como activo refugio, aunque reconoce que la "tradicional relación inversa con los tipos de interés reales se ha debilitado en los últimos años. En su lugar, los precios del oro parecen estar ahora más vinculados a las preocupaciones sobre el aumento de la deuda soberana, la depreciación de las divisas y el riesgo geopolítico. La demanda de los bancos centrales ha sido un factor estructural clave". Y añade: "Los factores subyacentes que respaldan la demanda de oro siguen intactos. El principal riesgo para esta tesis sería un endurecimiento significativo de las condiciones financieras globales. Sin embargo, actualmente hay pocas pruebas que sugieran que los bancos centrales estén avanzando de forma decidida en esa dirección, lo que reduce la probabilidad de una corrección sostenida en las posiciones en oro".

En ese nuevo mundo de correlaciones rotas y abundancia de información, se diría que las posiciones inversoras son inestables y que los argumentos sólidos de un día sirven para lo contrario al día siguiente. Pero sin pasarse. El oro es oro porque lo compran los bancos centrales, no es café en grano pendiente de otros factores estructurales, de riesgo o de consumo.

Hipotecas a tipo fijo

Y en este maremágnum de cambios de otrora axiomas irrefutables, los consumidores son los más cuerdos. Las hipotecas a tipo fijo son la apuesta más inteligente y utilizada en España. Pese a que hay presiones para que los tipos bajen, lo cierto es que ningún comprador de vivienda se arriesgará a tomar un tipo variable algo más bajo que el tipo fijo adecuado y competitivo.

Hasta el BCE reconoce que las perspectivas económicas siguen siendo "inciertas", que es algo así como decir que nadie sabe nada. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, puntualiza que los riesgos para las perspectivas económicas están, en términos generales, equilibrados. Admite la fortaleza del euro como una fuerza desinflacionaria por lo que defiende la estabilidad de los tipos de interés.

Previsión ante un euro caro

Y los consumidores apuestan más por los tipos fijos y el mantenimiento del precio del dinero que por ayudas a la exportación. Una apreciación del euro con respecto al dólar abarata las importaciones, lo que podría reducir aún más la inflación y puede llevar a los consumidores a retrasar sus compras, con efectos negativos para el conjunto de la economía. O lastrar las exportaciones europeas. Cualquier escenario es posible. Un euro fuerte puede afectar a empresas clave, en particular a las alemanas. Pero el BCE sigue defendiendo que "el bajo nivel de desempleo, los sólidos balances del sector privado, el despliegue gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de tipos de interés están sustentando el crecimiento".

Más vale tipo fijo que variable. Más vale olvidar correlaciones del pasado y adaptarse a los cambios. Esos cambios derivados de la continua incertidumbre en materia de política comercial mundial y a las tensiones geopolíticas. Pero Europa está inquieta frente a las incertidumbres que generan las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y la devaluación del papel internacional del Viejo Continente. Atención a China como árbitro mundial. Y al bitcóin. Pero mejor dejar Polymarket solo a los que tengan información privilegiada.