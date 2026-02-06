Shannon Evans, el jugador que impresionó a ‘Coach K’

Evans no había tenido una buena experiencia con el entrenador Ed Young en High School y, aunque su juego despegó después de cambiar de instituto, sus notas no le ayudaban a conseguir un hueco en la NCAA. La alternativa era un año de postgrado en la escuela militar de Hargrave. El único problema era el dinero. Sus padres, sus abuelos y hasta una tía abuela tuvieron que rascarse el dinero para que el joven Shannon, que destacaba en baloncesto, pero también en béisbol y fútbol americano, continuara con su sueño. Un dinero que no llegó a pagar porque antes de su primer partido recibió una beca de la Universidad de Búfalo y allí su carrera deportiva cambió.

La Universidad de Búfalo hacía debutar en el banquillo a Bobby Hurley. El mejor base de la historia de Duke, el hombre que llevó a los Blue Devils a dos títulos consecutivos de la NCAA, la mano derecha en la cancha del mítico Mike Krzyzewski ‘Coach K’, el hombre que lideró el ‘Select Team’, el elenco de jugadores desconocidos que venció al Dream Team en la previa de los JJOO de Barcelona 92 y cuya carrera deportiva como jugador había sido arruinada por un accidente de tráfico. Fue embestido por un coche a alta velocidad, de noche y con las luces apagadas, sólo 165 días después de ser elegido con el número 7 del Draft de 1993 por los Sacramento King.

Hurley elegía a Evans como su primer base para comenzar su carrera como entrenador e iniciaría un vinculo que acabaría siendo casi familiar. Una relación beneficiosa para ambos que tuvo su momento culminante el 14 de marzo de 2015. La victoria por 89 a 84 sobre Central Michigan clasificaba a los Bulls para su primera fase final de la NCAA. La cámara entró en el vestuario y el baile de Bobby Hurley se volvió viral. Krzyzewski vio el partido por televisión y se mostró impresionado por Shannon Evans. «Jugó igual que Bobby cuando ayudó a Duke a ganar títulos consecutivos», comentó en ESPN.

El coach Hurley se fue a Arizona State, donde todavía entrena, y Shannon Evans le siguió pese a las dudas de su familia de que se fuera a la costa oeste. Sus números siguieron brillaron y Evans, una vez que no fue elegido en el Draft de 2018, cruzó el charco en busca de un nuevo hogar. Una carrera larga donde ha brillado en lo deportivo, pero donde no ha conseguido establecerse en una ciudad y en un equipo. Muchas buenas experiencias como en Sevilla, «un lugar especial para mí. La gente fue increíble», o no tan buenas como en Valencia, donde llegó pensando que podría ser su lugar en el Viejo continente : «Siento que he dado la vuelta al mundo dos veces. Estoy cansado de mudarme. Quiero encontrar un lugar para vivir 3 o 4 años», dijo en un acto publicitario de una marca de ropa. Su experiencia en Valencia duró 5 meses, igual que la posterior en Badalona. Ahora en Andorra inicia su segunda temporada.

Evans es todo en Andorra. Es el jugador que más minutos juega, que más tiros de 2 y de 3 hace, que más puntos anota, que más valora, que da más asistencias, que recupera más balones y que recibe más faltas. Es el faro de un nuevo Andorra que ganó en el debut en el banquillo de Zan Tabak, que sustituyó a Joan Plaza hace 11 días y que llega al Carpena buscando sorprender a Unicaja. Los de Ibon Navarro necesitan ganar para seguir en la lucha por los 4 primeros lugares de la ACB. Suerte, Carpe Diem…