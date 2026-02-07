Bulos y Caracalla

Quien vive el presente, obviando el pasado, lo suele desconocer. Por eso, cuando vive algo a sus entendederas inédito, lo considera novedoso y, a veces, en consecuencia, escandaloso.

El Gobierno de España ha manifestado su intención de llevar a cabo una regularización masiva de población inmigrante que beneficiaría a medio millón de personas. Esto ha provocado la pertinente partida de bulos que ya podíamos presagiar. Se ha dicho que lo hacen para ganar medio millón de votos en las próximas generales, pero la medida no otorga la nacionalidad a los beneficiarios, sino habilitación para trabajar; luego no podrán votarles. Se ha dicho que alienta el efecto llamada, pero sólo podrán beneficiarse quienes acrediten que vivían aquí el año pasado.

Esta medida, además, no es nada inédita, ya que sería la séptima regularización masiva de población inmigrante en España desde 1985, tres de ellas durante el Gobierno de Aznar, lo cual también tuvo más de medio millón de inmigrantes beneficiados. Además, no es precisamente una modernez ideológica. Si nos ponemos historiadores, ya en el año 212, el emperador romano Marco Aurelio Severo Antonino promulgó el conocido como Edicto de Caracalla, el cual produjo una reforma jurídica y fiscal histórica en todo el Imperio Romano al otorgar la ciudadanía romana a todos los hombres libres que vivieran dentro del Imperio. Tras el manido argumento, que no comparto, según el cual algunos dicen quién puede o no opinar según qué, espero que, habiendo sido por años emigrante y viviendo en uno de los distritos con más población inmigrante de Málaga, me permitan alegrarme por ellos.