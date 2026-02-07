El espíritu juvenil como forma de vida

El próximo miércoles 18 de febrero ofrecerá su repertorio en directo la banda de garage-punk polaca Moron’s Morons (algo así como Los Muy Estúpidos) a las 21.00 en Sala Core de la capital malagueña. No apta para románticos, con una estética siniestra al mas puro estilo de The Cramps, llevan más de una década disparando descargas procedentes de amplis distorsionados desde su Varsovia natal, lo que les ha llevado girar con relativo éxito por salas de Estados Unidos, Japón y toda Europa en los últimos años. Punk garagero, ecos de The Dictators en su sonido, son un lujo para paladares con espíritu juvenil, no pocos en la ciudad del paraíso.

El garage rock, o simplemente garage, se fragua en EEUU a mitad de la década de los 60. La influencia de la invasión británica de bandas como los Stones, Them (con Van Morrison al frente), Kinks o Yardbirds se propaga entre los jóvenes americanos, que se afanan en intentar reproducir los sonidos que llegaban allende los mares en el garage de papá. Alimentados también por el surf instrumental y por acentuados y percutivos patrones rítmicos del rock clásico como los de Bo Diddley, la falta de conocimientos musicales y de buenos instrumentos es suplida por pasión y energía juvenil, lo que viene a suponer un soplo de aire fresco en un rock and roll que ya empezaba entonces a entrar en los terrenos de la psicodelia y el experimental ( y siempre cansino) rock progresivo. Adolescentes con escasa pericia instrumental ensayan repetitivamente canciones de pocos acordes a las que una agresiva batería y unas letras pegadizas van cuajando poco a poco en un formato de sorprendente resultado. Miles de combos en EEUU, entre 1963 y 1968, como llegaron se fueron, sin ser conscientes de la huella sonora que dejaban. Allanando, eso sí, el terreno de la eclosión del punk-rock de mediados de los 70, metafóricamente materializado en aquel concierto de Ramones en Londres en la Nochevieja de 1977, en el que Joey y su banda devolvían el favor recibido a sus primos británicos con una antológica descarga garagera para avivar la llama de grupos emergentes en las islas como The Clash, The Jam, Sex Pistols y tantos y tantos otros, cuya influencia llega hasta nuestros días.

Bandas americanas como The Seeds, Question Mark & The Mysterians , The Remains… están considerados como pioneros del garage y temas como Surfin Bird y Louie , Louie, entre otros muchos, himnos generacionales. Volviendo a la banda que nos ocupa, Moron’s Morons, son un cuarteto frenético, cuatro polacos feos y delirantes cuyo sonido sucio y sin pulir se mueve a golpes de ritmo y actitud rebelde, reivindicando el espíritu juvenil como forma de vida, a pesar de la apariencia agresiva un poco «no future» en la que envuelven sus espectáculos. Poco queda de los años 60 en los de Varsovia, pero la matriz es compartida: cuatro jóvenes divirtiéndose en un escenario, sin florituras instrumentales ni armonias complejas.

Muy recomendable para adolescentes obsesionados con cantar bien canciones de otros, mayores que ellos/as en televisión, A lo mejor espabilan, se despeinan y cambian de camino y deciden hacer el suyo propio en el garage de la comunidad. Nunca se sabe, los caminos del punk rock son inescrutables.