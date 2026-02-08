Cuestión de rodilleras

Ha tenido que ser Xavier García Albiol, alcalde pepero de Badalona, el que venga a recordarnos, a propósito de la regularización masiva de inmigrantes, que la condición para estos de no tener antecedentes penales supone que previamente han sido juzgados, normal; pero si han sido detenidos, aunque sea varias veces, y están pendientes de juicio -no hay que insistir en que los juzgados están colapsados-, les regularizarán porque… no tienen antecedentes penales.

Hay más tretas en el póker político, verbi gratia, incluir la revalorización de los abonos a los diez millones cuatrocientos mil pensionistas en un llamado decreto ómnibus, que incluye otras decisiones, como la prohibición de los desahucios, que tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Y aún así, hay quienes aplauden la jugarreta. Por eso, los Reyes Magos han traído hace unas semanas muchas rodilleras multicolores a todos los genuflexos ante el poder.

Ahora bien, si es importante el peculio, más todavía lo son las libertades, y lo que le ha pasado a Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra va de eso, de falta de libertad y de mucho amedrentamiento por la ultraizquierda de guardia, que ha tratado de impedir que se celebre el congreso Letras en Sevilla, “1936: ¿La guerra que todos perdimos?”. En la Universidad ya es costumbre que no puedan hablar públicamente los que no comulgan con los izquierdistas, pero la mancha se expande. Ya lo decía Hannah Arendt al analizar los mecanismos del pensamiento totalitario, el mayor peligro es la destrucción del espacio común donde las cosas pueden discutirse. Después, los ingenuos citan a Putin para despistar, pero el problema que tenemos aquí, en Occidente, se aproxima al galope a las estepas siberianas, y es que opinar se torna, como ayer, peligroso.

Pero si unos engañan en lo grande, otros/otras hacen lo que pueden con los más pequeños, como presuntamente la detenida en Málaga, madre de un bebé que ingresó en el hospital por afección respiratoria y dio positivo en cannabis. La susodicha está investigada por un delito de lesiones por imprudencia grave y el menor ha quedado a cargo de una abuela, lo que parece de menos riesgo que la compañía de mamá.

Pasa también que muchos sucesos se olvidan. Por ejemplo, todavía estoy esperando en que la Iglesia me diga si el hasta ahora obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que renunció a presidir su diócesis, es culpable o no de pederastia, porque señores de la investigación, esta no se debe (poder, sí se puede) prorrogar hasta que se olvide el caso, uniendo un nuevo escándalo al original. Tenemos derecho a saber. Lo mismo le digo al ministro de la porra sobre el asesinato de Andriy Portnov, baleado en Pozuelo, y eso que la descripción física del presunto asesino es muy singular. Si el abatido era prorruso, blanco y en botella. Si no se esclarece, yo no olvido, lo que también es memoria democrática, ¿o no entra?

Pero algunas esperanzas tenemos porque la sustituta del preso Ábalos en el Congreso de los Diputados es una alcaldesa condenada por conducir ebria, Ana González se llama. No me digan que no progresamos adecuadamente. Les reconozco que, a veces, tengo que recurrir al psicólogo estadounidense Paul Ekman, que hace medio siglo identificó seis emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa, que consideró universales y que dotó de un origen biológico. Menos la alegría, y ya hace mucho que la sorpresa, el resto de las emociones me son muy conocidas en el ruedo nacional, ¿y usted?, pregúntese. Tenga en cuenta que en órbita hay en la actualidad 32.700 objetos de más de 10 centímetros, de los cuales más de la mitad es basura espacial. Eso, en órbita.

Bueno, es el tiempo del almuerzo, que no solo del espacio vive el hombre. La elección recae en La Marca, en calle Salitre, atendido por argentinos, con una selección de vinos nacionales y de otros países interesante y de platos ídem. Sin embargo, tenía que haber un pero, en la factura incluyen el concepto “propina sugerida”. La pregunta no es otra que por qué no optan a que sea el cliente quien decida sin que le sugieran interesadamente. La camarera no sabía la respuesta, “yo soy una mandada”, dijo. Pero Rubén Darío sentenció:

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,

y más la piedra dura porque esa ya no siente,

pues no hay dolor más grande que el dolor de

ser vivo,

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.