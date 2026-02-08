Opinión | En corto
El tamaño sí importa
No digo que el olimpismo sea cosa de chicos, claro (¡faltaría más!), pero en el «citius, altius, fortius» (más rápido, más alto, más fuerte) de su lema hay una vaharada testosterónica bastante apestosa, un supremacismo en estado puro y a costa de lo que sea -como la historia olímpica enseña- que no es fácil separar de la masculinidad. La polémica, en la Olimpiada de Invierno iniciada ayer, sobre la posible inyección hialurónica en el pene de algunos saltadores, a fin de justificar unas hechuras algo mayores del traje para que su resistencia al aire sea también un poco mayor y planeen un metro o dos más antes de que sus esquíes tomen tierra (nieve, en este caso), es una metáfora preciosa de lo que digo. Al final es el viejo asunto del velamen exhibicionista puesto ahora al servicio de una utilidad deportiva (?), acreditando que el tamaño sí importa aunque no haya sexo por medio.
