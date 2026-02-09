Opinión | En corto
Un asunto para Don Quijote
La batalla de Europa frente a los oligarcas digitales para someter las redes al imperio de la ley hay que darla sí o sí, por simple supervivencia democrática, pero no será fácil. Es tal el poder financiero, operativo y político que han adquirido, por dejadez durante décadas de los poderes democráticos, que evoca la lucha de David contra Goliat. Será muy difícil incluso convencer a la gente de que al final lo que está en juego es su propio poder como votantes y la propiedad de su misma identidad. El manejo del algoritmo es la más poderosa arma política, mientras el big data, que sabe de cada uno más de lo que cada uno sabe, tiene un potencial de control sin precedentes, multiplicado todo ello por la IA. De modo que la frase de Sánchez para dar un capotazo a la agresión de Elon Musk («ladran luego cabalgamos, amigo Sancho») no está mal elegida: de una causa quijotesca se trata.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
- Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga
- Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara
- Los resistentes de la calle Alfambra de Málaga: Joyería Vasco y Bar los Cuñao, los dos negocios que persisten desde su construcción
- Martiricos o Universidad: ¿Qué ubicación de Málaga es mejor para la construcción de la Nueva Rosaleda?
- Los embalses en Málaga superan los 445 hectómetros: tiene reservas de agua para tres años
- Preocupación en la Serranía ante la amenaza de desbordamiento de la presa de Montejaque
- El pueblo de Málaga que se convierte en una feria gastronómica con su Fiesta de la Matanza: con 5.000 degustaciones gratis y guisos a fuego de leña