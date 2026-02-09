Olímpicos bajo la nieve

Los 'riders' Queralt Castellet y Lucas Eguibar (a la izquierda); los patinadores sobre hielo Olivia Smart y Tim Dieck; los patinadores de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros; y los esquiadores Oriol Cardona y Ana Alonso abrazándose. / COE

Sólo dos días restan para que España pueda estrenar su casillero de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno que hasta dentro de dos domingos se celebran en Italia. Siendo conscientes de que hasta la cita coreana de 2018 en la que se colgaron sendos bronces el malagueño Regino Hernández (snowboard cross) y Javier Fernández (patinaje artístico) sólo había en el palmarés nacional los dos metales en esquí alpino de los Fernández Ochoa, Paquito (oro en 1972) y Blanca (bronce en 1992), las perspectivas son actualmente mucho más prometedoras.

En la última competición olímpica con la nieve como protagonista, nuestro país alcanzó su quinto metal histórico. Fue otra vez en snowboard, después del podio de Hernández cuatro años antes, al adjudicarse Queralt Castellet la plata en la modalidad de Halftpipe. Ella será otra de las bazas más importantes en Milán-Cortina 2026. Pero hasta 19 deportistas más configuran la expedición español más nutrida hasta la fecha.

Este miércoles se estrena la participación patria con una pareja que antes de competir ya ha levantado cierta polémica. Resulta que los patinadores Olivia Smart y Tim Dieck, nacidos en Reino Unido y Alemania, suelen entrenar en tierras canadienses. Y ahí viene lo de siempre: que cómo es eso de que representen a España en danza sobre hielo, dentro de la modalidad libre, dos deportistas con tan poca vinculación al país. El debate aún resonó más cuando Olivia fue elegida para ser la abanderada en la ceremonia de apertura celebrada en el estado de San Siro.

Lo cierto es que ellos son la más firme apuesta de medalla. Smart ya fue octava en Pekín 2022, cuando ya por entonces había adquirido la nacionalidad española, pero por entonces formaba pareja con Adrián Díaz. Junto a Dieck ha mejorado en el contexto internacional, hasta rozar los podios en las pruebas del Grand Prix o adjudicarse un meritorio quinto puesto en el último Europeo.

Un día después de que ambos puedan confirmar su buen momento de forma les tocará el turno a los snowboarders y será doble la opción de medalla. El donostiarra Lucas Eguibar intentará a sus 32 años mejorar los dos séptimos puestos de Sochi 2014 y Pekín 2022. En su palmarés figura aquel histórico oro mundial de 2021 en la categoría cross. Ojalá que pueda al fin alcanzar ese metal olímpico que corone tan extraordinaria trayectoria. El otro plato fuerte del día vendrá de la mano de la vigente subcampeona olímpica, la ya mencionada Queralt Castellet. La de Sabadell también busca a sus 36 años repetir la gesta con la que hizo historia en China.

Más lejos en el calendario, pero también con letras de oro en las apuestas restan dos esperanzas adicionales para el deporte olímpico español. Porque el jueves 19 de febrero se estrena como novedad en el programa de los Juegos invernales la disciplina de montaña. Y ahí pueden confirmar su dominio en el contexto internacional Oriol Cardona y Ana Alonso.

El catalán intentará el jueves de la próxima semana hacer valer su condición de vigente campeón del mundo y de Europa en la modalidad de esprint. Junto a la granadina Ana Alonso, además, el sábado 21 de febrero, justo a las puertas de la ceremonia de clausura, del día siguiente, participará asimismo en el relevo mixto. En esta prueba la dificultad parte de que la andaluza está recién recuperada de la grave rotura de ligamento cruzado que ha estado a punto de condicionar su debut olímpico. Ambos fueron ya plata en los últimos Mundiales y también se colgaron el oro continental en 2024.

Ninguno de los dos tiene miedo alguno a la presión mediática que se ha levantado durante estos meses previos a los Juegos Olímpicos. Expresan que suman casi un año de trabajo muy duro, sin prestar demasiada atención a lo mucho que se hablaba de su inminente debut olímpico.

Asimismo, con esa experiencia que atesoran en campeonatos mundiales y europeos, consideran que ampliar el reducido medallero olímpico español en deportes de invierno es un objetivo, por supuesto, pero que ocurra lo que ocurra en Milán-Cortina 2026 siempre perdurarán los éxitos que, antes de esta ilusionante cita ya han logrado cosechar para el palmarés nacional.Y justo ahí radica lo que, como privilegiados espectadores, debemos retener. Sólo con poder aspirar a todo, ya merecen nuestra mejor ovación.