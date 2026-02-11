Alguien quiere torpedear las negociaciones de paz

El intento de asesinato del teniente general ruso Vladimir Alexeyev, que formaba parte del equipo que negociaba en Abu Dhabi la paz en Ucrania, sólo puede significar que alguien trata de torpedear esas conversaciones.

El presunto autor ha sido mientras tanto detenido en Dubái, uno de sus cómplices, lo ha sido en Rusia mientras que otro ha logrado escapar a Ucrania.

Existe al menos de momento una pista sobre el posible móvil del atentado: la que dio el ultranacionalista, por no llamarle directamente “neonazi” comandante del regimiento Azov, Denys Prokopenko.´

Éste culpó a Alexeyev de ser el responsable de los militares rusos que, según él, torturaron a miembros del Azov durante el asedio de la ciudad ucraniana de Mariupol en 2022.

Rusia respondió al atentado con una nueva lluvia de misiles y drones sobre Ucrania, que volvieron a afectar a su cada vez más damnificada red eléctrica, y ello en medio de un invierno especialmente crudo.

La capacidad de generación de electricidad ha quedado reducida al 50 por ciento, y los vecinos de Kiev, por ejemplo, sólo tienen luz unas cuatro horas al día: dos por la mañana y otras dos por la tarde. La energía restante la ha de dedicar Ucrania a su esfuerzo militar.

Mientras tanto, no parece que las conversaciones de Abu Dhabi entre rusos y ucranianos con Estados Unidos como inverosímil mediador pues es sin lugar a dudas parte del conflicto estén dando resultados.

Se sabe poco. Por ejemplo, que EEUU, cada vez más impaciente, ha puesto una especie de ultimátum para la terminación de la guerra: cese de las hostilidades en marzo, seguido de nuevas elecciones y referéndum en mayo, plazos que pocos consideran realistas.

Si se habla además de referéndum es porque el Gobierno estadounidense parece haber llegado a la conclusión de que Ucrania no tendrá más remedio que hacer concesiones territoriales, sobre las que tendrían que votar los ciudadanos.

Pero el presidente Volodímir Zelenski sigue insistiendo en que no renunciará a lo que sigue considerando territorio nacional ucraniano como el rusófono Donbás a la vez que exige garantías de seguridad por parte de Estados Unidos para cuando acabe el conflicto porque no le bastan las que puedan darle los europeos.

Su temor ahora parece ser que Washington y Moscú lleguen a algún acuerdo totalmente al margen de Ucrania y que el Gobierno de Donald Trump trate de imponerle ese imposible trágala.

Ucrania mientras tanto parece tener cada vez mayores problemas de reclutamiento, como indican las informaciones según las cuales su Gobierno ha autorizado el uso de armas de combate a los reclutadores, que se dedican a secuestrar a ciudadanos en plena calle para enviarlos al frente.

El politólogo estadounidense de la escuela realista de relaciones internacionales y profesor de la Universidad de Chicago John Mearsheimer lleva tiempo afirmando que la guerra de Ucrania sólo se resolverá en el terreno de batalla. Y los hechos parecen darle la razón.