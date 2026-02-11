Horizontes muy cercanos.

En un ensayo célebre, el antropólogo Marc Augé afirmaba que la belleza de los no lugares (aeropuertos, autopistas, supermercados…) no residía tanto en sus cualidades estéticas cuanto al cambio de escala que exhiben. Escalas con frecuencia monumentales que acentúan la «ausencia de lo simbólico», es decir, la dispersión y transitoriedad de las relaciones personales. El discurso artístico contemporáneo, consciente de este paradigma excluyente, reclama de los no lugares «un sentido que es preciso recuperar»; de ahí que los nuevos espacios expositivos descarten la neutralidad -vivencial, contextual- del cubo blanco museal y fomenten la construcción de la realidad, incluso cuando esa realidad evidencie un hecho inapelable: que lo cultural es uno respecto a lo económico (Fredric Jameson).

Con ser una estructura unitaria, ambos pilares conforman en ocasiones excelentes plataformas creativas o entornos colaborativos, donde el arte y la actividad empresarial se integran sin solución de continuidad; un fecundo campo de flujos e interacciones estético-comerciales que incorpora, como quería Augé, el sentido humano, no disipado por deslumbres arquitectónicos. Tal simbiosis -exitosa, hay que reconocer- se constata en The Pool, centro de negocios y workspace, ubicado en la primera planta del complejo comercial El Capricho (Marbella) y elegido por la galería Michels de Champourcin para su presencia en la Costa del Sol. Sus responsables, Julio Vázquez y José María Lamo de Espinosa, durante la inauguración, insistían en la idoneidad de la ciudad y de este enclave, y confirmaron un programa expositivo a largo plazo de pintura, escultura y fotografía, al modo de su sede madrileña.

Comprobamos la voluntad continuista en esta primera cita sureña con la colectiva Horizontes -significativo título-, compuesta por 50 obras de trece artistas que representan las tendencias de la galería y que, en casos puntuales, alternan disciplinas con estimable solvencia. Así proceden Jesús del Peso y William Gaber, que trasladan sus iconografías (depuradas, aquél; constructivas, éste) del acero corten al acrílico; las resinas (subversivas, acusadoras) de Soy2bank y Karl Lagasse; o los nodos concéntricos y expansivos en mármol blanco de Borja Barrajón. La fotografía, siempre en blanco y negro, cuestiona los márgenes entre la veritas y el trampantojo, ya sea en entornos urbanos (Lamo de Espinosa) o en objetos (casi) cotidianos (Óscar Martín). Conflictivo, o cuando menos inquietante, se torna el ser humano en la vertiente pictórica, reclamo para una figuración develadora de mundos interiores (Héctor Acevedo), ausencias intuidas y quizá añoradas (Pedro Pasquín), o azogue especular de entes corporales o anímicos (Goyo González). Ciertamente, como reza el título de la exposición, se divisan nuevos horizontes en el panorama galerístico andaluz. Bienvenidos sean.