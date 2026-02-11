Opinión | Málaga de un vistazo
El tren de borrascas y la nostalgia
Investigadores de la Universidad de Rochester explican cómo la lluvia afecta el estado anímico, vinculando la sonoridad con la relajación y la intensificación de las emociones, evocando recuerdos
Investigadores de la Universidad de Rochester (Nueva York) han señalado que la lluvia actúa considerablemente en nuestro estado anímico, influye como relajante por su sonoridad e igualmente intensifica emociones preexistentes o la memoria, trasladándonos en estos interminables días grises a un espacio cerrado donde tras el ventanal la nostalgia queda anclada. La melancolía es un método periódico que enlaza pretérito y presente, idealizando recuerdos los cuales nos conducen a considerar las ausencias, nuestra propia personalidad y la añoranza emocional. Se revela, para muchos, como una ‘rendición placentera’ ante épocas pasadas, habitualmente destinada para rememorar la crónica íntima y comunal, transformándose en una máquina del tiempo alimentada por un péndulo que se balancea a través de la pesadumbre y el entusiasmo; es tanto pesar como afecto. Un mecanismo que humaniza el transcurrir de la existencia, maniobrando hacia una perspectiva más reflexiva en la cual se agita la realidad con la utopía, trocando lugares y circunstancias sobrevividas.
En este período de tanta inestabilidad en Málaga, la nostalgia se personaliza con seis nombres difíciles de olvidar: Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta, una sucesión de temporales – el único tren de borrascas que está llegando puntual a la provincia- que nos señalan las puertas expeditas del Atlántico al no encontrarse el anticiclón de las Azores en su ubicación habitual. Este convoy de tempestades nos lleva a despertar con la lluvia de la nostalgia, a ese intento de darle pretextos al tiempo; no la alío con la debilidad, sino con la balada de la vida desde el son de las emociones.
