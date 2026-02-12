Opinión | En corto
Encerrados en la sala de cine
En el fondo de armario de cualquier poder hay un imaginario suyo. El que Trump encarna es genuinamente americano, el del sheriff del tiempo heroico de la conquista. En ese sentido tiene interés paleontológico evidente, ¡nada menos que una regresión en toda regla, que deja ver su naturaleza primaria!. Que esto suponga enorme peligro es otra cosa. La fascinación que ejerce sobre muchos norteamericanos viene seguramente de esa impostura del sheriff primitivo, tan ensalzado en la filmografía étnica de USA, es decir, la del Oeste. Después de tanto tiempo admirando, retrepados en el asiento del cine, el modo en que el sheriff de la frontera hace su justicia con la razón de sus dos pistolas, defendiendo a los buenos y castigando a los malos (previa elección por él mismo de quienes son unos y otros), sin pararse en leyes o jueces, ¡a ver quién se atreve a encender la luz y desalojar la sala!
