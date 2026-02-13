¡Malditos boomers!

Los «baby boomers» son, en su versión española, los nacidos entre 1957 y 1977, empujados a ello por el boom desarrollista de la época. Ahora gentes de generaciones más jóvenes les culpan de todos sus problemas, lo cual es muy injusto. Para empezar, no tienen la culpa de haber nacido tantísimos en ese tiempo nacional-católico, con poco acceso a los anticonceptivos (y ninguno a las series, que drenan lo suyo tiempo y pasiones). He hecho un rastreo de urgencia a boomers de distintas escalas que conozco y casi todos han empezado la vida laboral en trabajos más o menos precarios, buscándose la vida y trabajando mucho para salir adelante, formar una familia y, con suerte, pagar una hipoteca. No todos, pero muchos prefieren un libro o ir al cine a insonorizarse en una pantalla. Incluso no pocos leen periódicos. ¿Por qué los malquieren algunos que vienen detrás? Por estar delante y no irse.