T. Lyles, baloncesto a ritmo de R&B

Thomas Lyles nació en Indiana y compaginaba sus dos pasiones, el baloncesto y la música. Su madre era cantante y sus tres hermanas son «muy buenas vocalistas». De manera autodidacta aprendió a tocar la guitarra, la batería, el teclado y el bajo. «Todo lo que caía en mis manos. Sabía que la música era lo único que nadie podía quitarme. Se convirtió en mi refugio», decía a Associated Press News.

Thomas era también un buen jugador que decidió aceptar una oferta del los Saskatoon Storm de la World Basketball League, una liga profesional de baloncesto impulsada por el legendario Bob Cousy, que tenía la peculiaridad de que sólo aceptaba jugadores de menos de 2 metros. Allí, en la ciudad de Saskatoon, una de las capitales mundiales del curling, conoció a su mujer, Jasenka. En esa ciudad nació el pequeño Trey, que hoy defiende la camiseta del Real Madrid.

Trey comenzó como portero de hockey, como manda la tradición canadiense, y realmente no se interesó por el baloncesto hasta que con siete años regresó al estado natal de su padre, Indiana. En el cinturón del maíz de Estados Unidos comenzó un intenso programa de entrenamientos donde alternaba el duro trabajo en su high school con los entrenamientos personalizados con su padre.

Se levantaban a las 5 de la mañana para entrenar antes de ir al colegio y por las noches «íbamos al parque a cualquier hora. Por la noche, llevaba mi coche y encendía las luces en la cancha para seguir trabajando», recuerda Thomas Lyles. Incluso algunas veces apagaba las luces para que su hijo Trey lanzara a oscuras. El objetivo es que el pequeño Trey siempre supiera dónde estaba la canasta, aunque no pudiera verla.

Trey fue seleccionado como Mr. Basketball Indiana y fue reconocido como el sexto mejor jugador del país de su generación de 2014. En primero de secundaria se había comprometió con la Universidad de Indiana, pero cambió de opinión y se fue a la Universidad de Kentucky con el coach Calipari. Las criticas arreciaron contra él en su estado, pero fue recibido con un entusiasmo inusual por la gran nación azul de Kentucky. Un equipo que perdía a Julius Randle rumbo a la NBA y que pretendía formar el mejor equipo de la historia de la NCAA.

Thomas Lyles salió en defensa de su hijo como mejor sabe hacerlo con un rap titulado «BBN» que se incluye en su octavo álbum y donde defiende la decisión de su hijo, saluda a los fanáticos de Kentucky y alaba al entrenador John Calipari. Lyles formó parte de un equipo donde estaban Karl-Anthony Towns, Willie Cauley-Stein o Devin Booker, que junto a Trey fueron elegidos en el Draft del año siguiente entre las 13 primeras posiciones. Terminaron la temporada con un récord de 38-1, el mejor récord de la historia de un equipo que no ha sido campeón. Sólo perdieron las semifinales del torneo ante la Wisconsin de Frank Kaminsky y el reciente fichaje del Panathinaikos, Nigel Hayes.

Lyles es una de las estrellas de este Real Madrid de Sergio Scariolo que enfrentará a Unicaja dos veces en sólo cuatro días. Partidos importantes en el horizonte, aunque el partido más importante de esta semana se perdió el miércoles en Würzburg. Suerte, Carpe Diem…