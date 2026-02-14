Vías, votos, víctimas

Es probable que el ministro Puente no haya tenido la menor culpa, por acción o por omisión, en la catástrofe ferroviaria de Adamuz. Tampoco se le podría atribuir a Sánchez, salvo la de no haber rectificado con fuerza una estrategia desarrollista que durante décadas ha descuidado el mantenimiento. Pero el golpe de una gran tragedia busca paliativo en una culpa y un culpable, igual que una sobrecarga de tensión busca el fusible. El golpe llega en el peor momento político de Sánchez, pone en crisis el sistema ferroviario español -una de las joyas de la corona hacia dentro y hacia fuera- y, con el caos de Rodalies, revienta el bastión de votos catalán, trabajado con tanto esfuerzo y coste. Se diría que la mano del destino apunta ahora con siniestra precisión contra Sánchez. Trenes que cambian de vía los votos (como aquel fatídico 11-M); aunque la peor parte sea, desde luego, para las víctimas.