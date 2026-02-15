Las heridas de las amapolas

Para que ustedes vean que las interminables lluvias que hemos sufrido significan, también, que la naturaleza da más patadas que el hombre. Causa más daños, vamos, porque el hombre siembra y la naturaleza destruye, que se lo pregunten a los agricultores si no. Es verdad que el hombre también mata, y mucho, pero la naturaleza todavía más, y no hay manifestaciones contra ella, así que se va de rositas. El accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima Daiichi (2011) no ocasionó ninguna muerte directa por radiación, pero el terremoto y el maremoto que provocaron la susodicha incidencia arrojaron más de veinte mil muertos y desaparecidos.

Tratando de desastres, la aprobación por el Gobierno de un real decreto-ley -una estrella más del firmamento- que le permite topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia. Me recuerda la canción Despacito de Luis Fonsi. Fue a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy -hoy en Sumar, ayer en Podemos, mañana en Ya Veremos- y, claro, desató las protestas de los sectores del empresariado no afónicos. Mientras, Antena 3 daba la noticia de que una chica denunció a su padre por violarla cuando tenía 10 años y ahora reconoce que es mentira y que estaba presionada por su madre. ¡Qué raro!, debe tratarse de otro bulo, pero si no había denuncias falsas en este negociado… Tengo que darle noticia a Juan Soto Ivars para su próximo ‘Esto no existe’. A propósito de la presentación del libro en una biblioteca pública de Sevilla, la consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, se sumó a la extrema izquierda en su condena de la obra, nada fuera de lo normal.

Por esta y otras razones, Onetti prefería estar acostado. Los pocos que le visitaron en su apartamento de Madrid decían que había puesto en la cabecera de su cama un cartel que rezaba «se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. Descansa de día para dormir de noche». Yo tenía una amiga cuyo padre también se metió en la cama y no se levantó más. Pero Juan Carlos lo hacía todo en la cama, hasta el amor, que es rarísimo hacerlo hoy día en el catre. Dolly Mur, la cuarta y última esposa del escritor, comentaba que este consideraba que en la cama era donde pasaba todo lo importante -los sueños, digo yo-, «pero en realidad era pereza». Lo que sucedió es que de tanto apoyarse Juan Carlos sobre su codo derecho para leer se le había deformado y le causaba gran dolor.

Pero eso de topar los precios, como hacía Stalin, es menos sofocante que la salida de la cárcel de lunes a viernes de Txeroki, que no es ningún aborigen de los EEUU, sino un asesino (y jefe que fue) de ETA. Eso gracias al PNV, ¡Zorionak, Aitor! Bien es verdad que Sánchez quiere sacar a ETA de las organizaciones terroristas de la UE. Tras la amnistía a los golpistas catalanes, no van a ser menos los etarras, no vamos a dejar a nadie atrás, ha dicho repetidamente el presidente. Pero la que apunta bien es Ione Belarra, que llamó «criminales» y «fascistas» a cuantos no piensan como ella. Los lectores me harán la caridad de ponerle los adjetivos que gusten, nosotros nos fuimos a almorzar. Tocó en La Antxoeta, de Pablo y Cristina. Como dijo un señor comensal de la mesa de al lado, aquí solo se puede quedar bien o mejor. El vino, un Toni Beneito, de uva bonicaire. Bajito, para que no nos oyeran, ella me cuenta que un miembro de un servicio de contraespionaje de los Países Bajos fue sorprendido espiando a favor de Marruecos. Su juicio está en curso. Se llama Abderrahim el M. y trabajaba para la unidad antiterrorista NCTV, en concreto en asuntos relacionados con yihadismo. En 2023, el servicio de Inteligencia interior, AIVD, le sorprendió en pleno acto de espionaje. Los documentos con los que se hizo fueron 928, entre ellos 345 procedían del AIVD y 65 del servicio de Inteligencia militar, MIVD. Aquí hemos sabido hace unos días que el Gobierno español ocultó durante un año el espionaje al móvil del puto amo, que diría Felipe González, con Pegasus, ¿y quién le espiaba?

El Qadi Iyad (1083-1149) escribió:

Mira el campo sembrado, donde las mieses parecen, // al inclinarse ante el viento, // escuadrones de caballería que huyen derrotados, // sangrando por las heridas de las amapolas.