Un ‘resort’ de niños muertos

Querido visitante, se ruega encarecidamente que se abstenga de utilizar cubitos y palas en la playa. Sabemos que la construcción de castillos y fortalezas de arena es una actividad muy apreciada por los más pequeños de la casa, pero las excepcionales condiciones de este bello paraje hacen desaconsejable cualquier tipo de excavación. Para su tranquilidad, le recordamos que el enclave cumple los más altos requisitos de seguridad. Los explosivos que, en épocas pretéritas, cayeron del cielo ya han sido desactivados y retirados. Sin embargo, cabe la remota posibilidad de que algún resto de los antiguos moradores -animal o terrorista- se haga visible. A veces, incomprensiblemente, la tierra se empeña en escupir el pasado. En el muy improbable caso de que sus hijos descubrieran algún resto que les perturbara, ponemos a su servicio un gabinete de apoyo psicológico abierto las 24 horas. Hay ocasiones -por ejemplo, ante la aparición de una calavera infantil- que hacen necesaria la intervención de un especialista en relato. Usted solo tendrá que relajarse y disfrutar.

Está a punto de vivir una experiencia única. El primer resort del Nuevo Mundo es un proyecto futurista de inigualable ambición. Sobre un enclave devastado -ya sabe, esas bombas que cayeron del cielo- se ha construido un auténtico paraíso. Los arquitectos más afamados y las empresas tecnológicas más punteras se han aunado para crear complejos turísticos, residenciales e industriales de excepcional valor universal. Al fin, la libertad de mercado se ha impuesto.

La Nueva Gaza no solo es determinante por lo que ha sido capaz de crear, sino también por lo que ha destruido para siempre. Desde unos clanes primitivos que vivían en la miseria, hasta unas organizaciones parasitarias que, invocando a unos trasnochados derechos humanos, solo entorpecían la marcha de la historia. Pero nada de esto importa ahora. Le recomendamos extender las vacaciones a la memoria, el pensamiento e incluso la moral. Ya sabe: olvide, consuma y disfrute, el lema del Nuevo Mundo.