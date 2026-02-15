Semana copera

Esta semana, y más concretamente desde el jueves 19 al domingo 22 de febrero, se disputará en Valencia la Copa del Rey. Los partidos se celebrarán en el Roig Arena, una instalación con nivel top, como la propia competición. Y es que este formato de Copa es copiada por todas las ligas más importantes de Europa, lo que quiere decir que el formato es de enorme éxito. El éxito es tal que hasta la NBA, que siempre va por delante en el baloncesto mundial, ha tenido a bien copiarlo.

Esta vez es un año quizás distinto. El Real Madrid es posiblemente el sempiterno favorito por presupuesto y plantilla. Pero esta edición lo es un poco más que otras veces porque nadie tiene 16 jugadores de primerísimo nivel y, además, están inmersos en un nuevo proyecto con Sergio Scariolo como líder.

Y el Barça, que es ese grande un poco venido a menos, llega a la Copa con bajas importantes posiblemente pero con Xavi Pascual en el banquillo, que ha cambiado la cara del equipo y lo ha vuelto a hacer ganador. Por esto podemos creer que el equipo catalán puede ser capaz de ganar este título.

El tercero en discordia es el Valencia Basket, que también tiene una plantilla muy larga y muy buena, hacen muy buen baloncesto y juegan en casa.

Estos tres son los máximos favoritos, aunque seguramente los de Scariolo y los de Pedro Martínez marcan una mayor diferencia de potencial con respecto a los demás. La competición no está tan abierta como otros años, que las dudas de estos grandes presupuestos permitieron que Unicaja se hiciera con dos de las últimas tres Copas. Por eso y porque Unicaja jugó excelente. Este año parece un poco más difícil que se pueda meter en ese palmarés otro equipo que no sea uno de los tres grandes presupuestos. Pero ya sabemos que esta es la competición del KO, que todo se juega a un partido y que se suelen dar con frecuencia alguna que otra sorpresa.

Analicemos brevemente el cuadro. Por el lado del del jueves, tendremos dos cuartos de final muy bonitos. El anfitrión Valencia Basket se enfrenta al Joventut. Valencia es mejor equipo sin duda pero estoy convencido que Ricky Rubio tendrá muchas ganas de disputar esta competición. Y si Ricky se junta con Tomic y Hunt son capaces de ganar en cualquier cancha y a quien sea. Joventut son un equipo que mezcla muy bien veteranía con gente joven y pueden ser capaces de cualquier cosa.

Después de ese partido, Unicaja y Real Madrid se disputarán la otra plaza para las semifinales. Real Madrid también es el claro favorito y es evidente que este Unicaja no es el de las últimas temporadas. A los de Ibon Navarro les cuesta jugar con esa energía que fue su seña de identidad anteriormente y son un equipo con ciertos altibajos en los propios partidos. Pero han demostrado que están siendo capaces de competir contra los equipos de Euroleague en ACB y el crédito de ese cuerpo técnico y ese equipo, aunque sea nuevo, sigue intacto. Además, jugarán sin presión alguna y saben ganar esa competición. Pero oye, si no se consigue no pasa nada que todos los años no se puede ganar…

La suerte, otro factor muy importante en una competición como esta, ha hecho que si los favoritos ganan su partido, veamos en una de las semifinales un Valencia Basket–Real Madrid. Este partido, claramente, sería la final anticipada y el enfrentamiento entre los dos mejores equipos. Pero para que se llegue a esto queda mucho por sudar, y por sufrir, en esos partidos del jueves.

La otra parte del cuadro parece mucho más abierta. Baskonia y Tenerife se enfrentan en el primer partido del viernes. Los vitorianos han encontrado una cierta regularidad desde la llegada de Galbiati al equipo. Recordemos que años anteriores Baskonia no llegó ni clasificarse para la Copa. Son un equipo algo más sólido que en temporadas anteriores y muy basado en las ventajas que puedan crear sus exteriores. Howard o Luwawu-Cabarrot son capaces de liársela a cualquier equipo. Tenerife es el equipo más veterano de la competición. Un bloque que lleva muchos años jugando juntos y juegan muy bien. El equipo más táctico de la liga. Todos sabemos que van a sacar ventaja en el bloqueo directo, da igual la defensa que se les plantee. Si son capaces de tener altos porcentajes de tres puntos son muy difíciles de vencer, aunque posiblemente la baja de Marcelinho Huertas pueda ser clave.

En el siguiente partido Barcelona y UCAM Murcia se disputarán la otra plaza de semifinal. Los catalanes han cambiado con la llegada de Pascual al banquillo. La única duda será cómo llega el equipo de efectivos si se confirman las bajas de jugadores del nivel de Satorasky, Punter o Vesely. Frente a ellos el UCAM de Sito Alonso, un equipo que depende de acertar (este año sí) con las incorporaciones. Es ese tipo de equipo que es capaz de igualar tu nivel de energía y al que nunca deseas enfrentarte. Barça y Baskonia son mis apuestas por este lado del cuadro. Pero todo dependerá de las bajas que pueda presentar el equipo de Pascual.

Pues ya estamos preparados para otra fase final de la Copa del Rey, el mejor espectáculo de baloncesto que hay en el mundo. Solo queda disfrutar.