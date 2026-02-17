Obama ha dicho que los extraterrestres existen. Y se ha liado. Se han liado a hacer memes, habría que precisar.

En una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, éste le pregunta: «¿Los extraterrestres son reales?» a lo que Obama responde: «Son reales, pero yo no los he visto». El expresidente aclaró días más tarde que se refería a que seguramente, siendo el universo tan grande e inabarcable, en algún sitio más habría vida. Pero claro, todo el mundo se ha puesto a pensar que hay extraterrestres escondidos, prisioneros, en alguna parte de USA. Por ejemplo en la legendaria y famosa Área 51.

Si aquí le preguntan a un expresidente si cree que existen extraterrestres, probablemente la respuesta sea criticar a Pedro Sánchez. Es lo que le pasa a Aznar, a Rajoy (no tanto) y a Felipe González, sobre todo a González, que no es extraterrestre pero parece que su reino no es de este mundo. Un gobierno de izquierdas les parece alienígena.

Sin filtros y con más años que un bosque, el exdirigente socialista también se hace viral y también es protagonista de memes. Él no tuvo un Área 51, sí a lo mejor un hangar cutre en Torrejón. No con alienígenas, vaya usted a saber con qué.

La base militar Área 51 fue creada por Eisenhower en los cincuenta para los ensayos del prototipo de un avión espía.

El secretismo que rodeó la base dio pábulo a teorías que imaginaban que allí había tecnología extraterrestre, alienígenas e información sobre ovnis e inclusive platillos volantes. Ustedes habrán visto algún documental al respecto. El pueblo cercano ha hecho de esto un imán turístico y puedes comprarte en sus tiendas un llavero o un abridor o una camiseta con el extraterrestre impreso.

A ver qué es lo próximo que le preguntan a Obama. Y a Felipe González. Uno se va, no por las nubes, por el espacio. Otro es monotema.Nos falta gente que haga preguntas marcianas.