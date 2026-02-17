Falsa miniserie

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precozmente harto de las series del tipo interminable, en las que el guionista colectivo, al mando de un capataz con el control de audiencias y querencias del espectador en la mano («el químico»), te va trayendo y llevando por aquí y por allá, para tenerte enganchado y explotar tu atención, me había refugiado en las miniseries de entre 5 y 8 capítulos que aún respetan la vieja secuencia planteamiento-nudo-desenlace. Y ahí estábamos a la hora de cierre con un thriller alemán de 6 sobre espías («Un familiar», Netflix, 2026), deglutiendo una historia intensa aunque algo pasada de vueltas, aguardando el desenlace y haciendo cábalas sobre buenos y malos, premios y castigos, sorpresas de último minuto y demás, cuando el químico nos viene con un final abierto e inconcluyente que hace claramente de estribo para una nueva temporada. No la veré, pues me siento engañado. Final abierto cerrado.

