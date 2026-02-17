Falsa miniserie

Precozmente harto de las series del tipo interminable, en las que el guionista colectivo, al mando de un capataz con el control de audiencias y querencias del espectador en la mano («el químico»), te va trayendo y llevando por aquí y por allá, para tenerte enganchado y explotar tu atención, me había refugiado en las miniseries de entre 5 y 8 capítulos que aún respetan la vieja secuencia planteamiento-nudo-desenlace. Y ahí estábamos a la hora de cierre con un thriller alemán de 6 sobre espías («Un familiar», Netflix, 2026), deglutiendo una historia intensa aunque algo pasada de vueltas, aguardando el desenlace y haciendo cábalas sobre buenos y malos, premios y castigos, sorpresas de último minuto y demás, cuando el químico nos viene con un final abierto e inconcluyente que hace claramente de estribo para una nueva temporada. No la veré, pues me siento engañado. Final abierto cerrado.