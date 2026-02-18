Copa del Rey Valencia: solo puede quedar uno

Valencia acoge la mejor competición de baloncesto de este continente, la Copa del Rey. Un torneo que se ha consolidado como un referente, me atrevería a decir mundial, y que hasta la propia NBA ha querido copiar. Una copia que no ha tenido éxito en ningún otro país, a pesar de que muchos lo han intentado, porque les falta el factor humano de la competición: las aficiones de los 8 equipos clasificados juntos y revueltos, pasándoselo bien más allá de los partidos lo que genera una identidad que propicia que muchas aficiones acudan en masa, aunque su equipo no se haya clasificado. Muchos años de buen baloncesto, de mestizaje deportivo y humano, sin un solo incidente hablan muy bien de este evento y de la gente del baloncesto español.

La naranja mecánica contra el Rickycesto

Pedro Martínez ha conseguido perfeccionar su modelo de baloncesto con la llegada este año, sobre todo, de Kameron Taylor y Darius Thompson. La eclosión definitiva de Pradilla y De Larrea, y un bloque compacto de jugadores que defienden y atacan sin tregua, que muestran una gran preparación física y táctica ha llevado a este equipo a liderar, por momentos, la ACB y la Euroliga. Buenos jugadores, gran entrenador, rotaciones constantes, mejor ataque de la ACB, líder en rebotes o triples hacen de este equipo uno de los grandes favoritos.

En su contra, la maldición del anfitrión, desde que Baskonia ganó en 2002 en el Buesa Arena nadie ha ganado el titulo en casa y lo mal que se le da a los taronja esta competición a pesar de lograr el título en su estreno en 1998.

El último titulo copero de la Penya se remonta a 2008. En aquel equipo ya estaba Ricky Rubio y también se cruzaron en cuartos con el Valencia. Los verdinegros fían su suerte a un sorprendente Cameron Hunt y a la dupla Ricky Rubio – Ante Tomic. Entre los dos suman 7 copas y una cantidad ingente de talento baloncestístico. La apuesta de Dani Miret de jugar con dos grandes como Tomic y Birgander a la vez mezclada con la genialidad de Ricky pueden dar a los verdinegros una alegría.

El campeón reta al gran favorito

El Real Madrid llega como el gran favorito. El Unicaja como el campeón. Es la repetición de la última final y Sergio Scariolo, el entrenador que dio a los malagueños la primera copa de su historia tratará ahora de quitársela. A pesar de las críticas, los blancos son líderes de la Liga y cuartos en la Euroliga y llegan al torneo en un gran momento.

Sergio está repartiendo minutos, pero en la competición europea Campazzo, Lyles y Maledon tienen más peso en el equipo que en la ACB, algo que puede repetir en la Copa. El francés puede ser el hombre que desde el banquillo decida el partido y quien sabe si la competición.

El Unicaja llega con la mochila llena de problemas. Todo lo que no le había pasado a Ibon Navarro en 3 años le ha pasado en 6 meses. La salida de muchos puntos, rebotes y juego en verano con Taylor, Carter, Osetkowski y Sima, las lesiones y los problemas de adaptación de jugadores. Hasta 3 jugadores han llegado a Málaga desde el inicio de temporada: Audige, Rubit y Cobbs. La competitividad de los verdes y su orgullo es su gran arma. Más allá del equipo, sin una actuación estelar de Perry y Duarte, una victoria parece imposible.

El nuevo Baskonia reta al Balneario Cocoon

El italiano Paolo Galbiati desde el banquillo y Trent Forrest y Luwawu-Cabarrot han devuelto la luz a un Baskonia que llevaba dos años sin asomarse a la Copa. Un equipo que ha tenido muchos problemas durante la temporada que llega sin presión a esta competición y en un momento alto de juego. Habrá que ver si Omoruyi es flor de un día o una solución para la pintura y no olvidarse de Howard, una racha suya puede decidir un partido o un título.

La gran incógnita en Tenerife es Marcelinho Huertas. Con él, casi todo es posible. Sin él, sólo una versión superlativa de Jaime Fernández podría enderezar el barco. El Balneario Cocoon donde nadie cumple años podría presentarse con la base de equipo más veterana de la historia: Huertas (42 años) Shermadini (36) y Doornekamp (40). Atentos a Van Beck con un 56% de triples en la temporada y un 70% en los últimos 4 partidos.

El duelo de pizarras de Xavi y Sito

Dos equipos de autor se miden en el ultimo cuarto de final. El de Murcia moldeado lentamente a imagen y semejanza de Sito Alonso y el Barça al que Xavi Pascual ha dado la vuelta como un calcetín en apenas tres meses.

Pascual ha conseguido convertir en una maquina defensiva a un grupo de veteranos que parecía que ya habían jugado sus mejores partidos. La calidad del grupo hace el resto. Son los tapados, pero son el mejor equipo de la liga en tiros de 2 y el segundo en triples. La calidad de Punter, Toko o Clyburn, la dirección de Laprovittola y los momentos de Brizuela pueden dar una gran alegría a la últimamente decepcionada afición blaugrana.

Murcia continúa con su sueño y cada año este equipo parece llamado a cosas mayores. Llegan a la Copa como la cenicienta y ese factor sorpresa puede ser su gran arma. Un equipo que sin presión rinde al 200% y que probablemente, Valencia aparte, tenga la afición más numerosa en la grada. A toda velocidad, con Cacok haciendo valoraciones de 27 en menos de 21 minutos en los últimos 3 partidos y con un gran Forrest saliendo del banquillo, nadie debería descartarlos.

La porra

Y ahora la parte más divertida para ver después de la Copa porque siguiendo la tradición no acertaré ni una, pero un año más no desisto en intentarlo. El Valencia ganará al Joventut y el Real Madrid al Unicaja el jueves. El viernes, Baskonia vencerá a La Laguna Tenerife y el Murcia al Barcelona. La Final la jugarán el domingo el Real Madrid y el Baskonia, con MVP para Mario Hezonja. Suerte y Carpe Diem...