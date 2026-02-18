Opinión | En corto
Raimon
«El fascismo no se ha ido. Sigue aquí. No lo hemos sabido parar». Eso ha dicho Raimon, la gran voz frente al franquismo tardío hace medio siglo. ¿Ignora Raimon que el fascismo, bajo diversas formas y distintos nombres, es endémico, nunca se va y resurge cuando se dan condiciones ambientales favorables. ¿Cuáles son estas? La más importante un miedo al futuro, que lleva a buscar refugio en un regreso al pasado. Un miedo a la novedad, al cambio, a la pérdida del suelo que venimos pisando. En este tiempo con tres factores principales, en mi opinión por este orden de importancia: la crisis del modelo patriarcal, que mete en las casas y en las relaciones de pareja un relevo de poder; la crisis migratoria, que amenaza identidades nacionales castizas; y la crisis climática, que impone una transformación del modelo productivo. Machismo, xenofobia y negacionismo son el tridente.
