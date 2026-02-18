La ‘superioridad ilusoria’ y el Ministerio de Cultura

Repaso el artículo ‘Inexpertos e ignorantes: cómo las dificultades para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas’. En esta publicación, firmada en 1999 por los psicólogos estadounidenses David Dunning y Justin Kruger tras una ardua investigación experimental, se determina el fenómeno conocido como efecto Dunning-Kruger: una paradoja del conocimiento y la confianza. Este sesgo cognitivo –forma de pensar que lleva a interpretaciones ilógicas de la realidad- hace alusión a cómo cualquier inepto tiende a sobreestimar sus habilidades. Cometen desaciertos y toman resoluciones incorrectas. A este proceder se le conoce como ‘superioridad ilusoria’, lo que me dirige a pensar en el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, Málaga y el Centenario de la Generación del 27.

Al respecto, me recuerda Baltasar Gracián que el primer paso de la ignorancia es presumir de saber, máxima que el actual Ministerio de Cultura contempla muy bien. La exclusión inverosímil en junio del pasado año de Málaga en la Comisión Nacional para la organización del Centenario de la Generación del 27 es deplorable. Este 28 de enero, cuando su composición se formalizó en el BOE, se incluyeron al Ayuntamiento y la Diputación aunque no a otras instituciones tan vinculadas estrechamente con este genial grupo de poetas: Centro Cultural del 27, la Imprenta Sur con la revista Litoral atomizadora de sus primeras obras… Málaga fue el innegable génesis de la Generación de la Amistad. Nos vemos en el Palacio de Valdeflores, el cual ha convertido a calle Carretería en una travesía poética atemporal, sede nacional de la indeleble Generación del 27.