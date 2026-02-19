El rostro que infundía respeto

Aunque sea su breve y soberbia representación del Coronel Kildare en Apocalypse Now (1979) la que haya fijado más su imagen en el espectador, quizás los mejores papeles de Robert Duvall hayan sido los del «consigliere» de El Padrino (1072-1974), el abogado de Acción civil (1998) y el juez de El juez (2014). Tres papeles de «hombre de leyes» en los que su faz escultórica relucía a través de un juego de matices, bajo una imperturbabilidad nada impostada. Siempre he relacionado el tallado en bruto de su cara con la del exalcalde de Nueva York Rudi Giuliani, que acabaría siendo abogado personal de Donald Trump (y al que, por cierto, Duvall apoyó como alcalde), aunque en este caso los tensores del rostro se disparaban. Hollywood pierde con su muerte a quien tal vez haya sido, en su largo tiempo como actor, el más grande secundario, tan grande que hasta rechina calificarlo así.