Opinión | En corto
El medio contra el mensaje
Vuelvo a la frase, tomada de una serie de Nexflx: «la gente está anestesiada y no se pone». ¿Por qué no se pone?. La razón democrática (más aún en la versión socialdemócrata) es argumentativa, en su mensajería y en su contenido. La democracia no está en la naturaleza sino en la voluntad de someterla al derecho por buenas razones. Su defensa y sostenimiento requiere pensar, discurso argumentado. Programas, discursos y, sobre todo, la prensa, son los canales de transmisión de sus mensajes. Pero una parte cada vez mayor de la sociedad no se engancha a esos canales, hace vida en las redes y alimenta su mente de los mensajes que le llegan por ellas, a veces de modo viral y estereofónico. Ideas simples, breves y aseverativas, spots, memes, o sea, «unidades mínimas de información» (Dawkins). El argumento ahí no cabe y no les llega. No es anestesia, es bloqueo.
