El coste de la deuda pública y su futuro

Los ciudadanos suelen pensar que los tipos de interés que los gobiernos pagan por la emisión de deuda pública no nos afectan directamente. Sin embargo, esto no es cierto. Cuanto más se paga en intereses, menos recursos quedan disponibles para otras políticas, ya sean sociales o de mantenimiento de infraestructuras, como el tren, que actualmente está en el centro del debate.

Para ilustrar la magnitud de este gasto, un dato es que el coste de los intereses de la deuda del Gobierno central en 2025 ascendió a 42.000 millones de euros, siendo la partida más relevante después de las pensiones.

El bono a 10 años es el instrumento de referencia para comparar los tipos de interés de la deuda pública entre países. En España, a principios de 2020, el tipo de interés era del 0,47%, mientras que actualmente se ha incrementado hasta el 3,10%, multiplicando por seis el coste. Es importante destacar que las subidas solo afectan a las nuevas emisiones necesarias para renovar la deuda existente.

A la renovación de deuda antigua se destinan 285.000 millones de euros y a deuda de nueva emisión, 55.000 millones, cifras que se mantienen respecto a los dos años anteriores según el último presupuesto aprobado.

En resumen, la deuda del Gobierno de Sánchez en 2026 será más costosa que la media de la deuda del año anterior.

A pesar de este aumento en el coste, con el crecimiento económico estimado, el porcentaje de la deuda sobre el PIB bajará del 103% al 99%. Países como Japón, EEUU, Francia e Italia tienen una mayor proporción de deuda respecto al PIB que España, mientras que Alemania se sitúa por debajo con solo el 60%.

El porcentaje de interés que paga España (3,10%) es similar al de Portugal, más bajo que el de EEUU (4,19%), Italia y Francia (3,4%) y más alto que el de Japón (1,95%) o Alemania (2,8%).

Globalmente, llevamos dos años con una tendencia al alza en los tipos de interés de la deuda pública.

El BIS (Bank for International Settlements), institución financiera que en 2008 alertó de la crisis, ofrece un análisis relevante sobre el comportamiento actual de la economía. Señala un crecimiento simultáneo e inexplicable de los precios en las bolsas y en el oro, con mercados bursátiles en máximos, y una realidad en los mercados de bonos donde los inversores exigen primas crecientes por el riesgo fiscal.

El BIS teme que el incremento de la deuda de los Estados provoque una subida de tipos que derive en una transferencia de liquidez hacia el sector público, estrangulando al privado.

Además, destaca que la deuda pública mundial está en niveles históricamente altos, impulsada por necesidades como el medio ambiente y la defensa, lo que obliga a refinanciar deuda que anteriormente tenía tipos muy bajos, entre el 0% y el 1%.

Otra preocupación para 2026 es la creciente influencia de las instituciones financieras no bancarias (fondos de pensiones y aseguradoras) en el mercado de bonos soberanos.

El BIS no predice una fecha exacta para una crisis, pero advierte que el mundo se encuentra en un punto donde los mercados de valores ignoran los riesgos reales asociados al aumento de la deuda pública, sumado a una situación geopolítica desconocida.