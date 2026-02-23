El mejor Vinícius, el peor Mbappé

El Real Madrid disfruta de la mejor versión del brasileño Vinícius Junior, con cinco goles en sus últimos cuatro partidos, a la vez que añora la del francés Kylian Mbappé, quien, tras descansar por molestias en la rodilla izquierda, no ve puerta, igualando su peor racha sin marcar de la temporada -dos partidos-.

Sin anotar contra Benfica y Osasuna, como ocurriera frente a Liverpool y Rayo Vallecano a principios de un mes de noviembre en el que el Real Madrid perdió toda buena dinámica adquirida con Xabi Alonso, el liderato de Liga y el rumbo de la temporada.

Contra Osasuna, Mbappé, al que le anularon un gol por fuera de juego, en la que fue su mejor acción individual del partido, en una gran definición, solo disparó una vez entre los tres palos. Contra el Benfica, en dos ocasiones. Ninguna de verdadero peligro sobre la portería rival.

Un bajón de rendimiento que no sería alarmante para la mayoría de jugadores, pero sí para un futbolista con los mejores números de la temporada. 38 goles en 33 partidos le avalan.

Y viene precedido por unas molestias en la rodilla izquierda que obligaron a parar a un Mbappé que quiere, y fuerza, por jugar todo, por estar en el campo. A finales de 2025 lo hizo para igualar los goles en un año natural del portugués Cristiano Ronaldo -59-, en un año que acabó con una lesión inesperada.

Esguince en la rodilla izquierda, examinado a conciencia por los médicos, que le hizo ser baja ante el Betis, en las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y poder jugar solo 15 minutos contra el Barcelona, en el último partido de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

Sin estar al 100%, forzó para viajar a Arabia Saudí. Con éxito en cuanto a poder salir al terreno de juego, sin éxito para ayudar a conseguir un título.

No empezó bien el 2026 para un Mbappé que sigue arrastrando molestias en la zona. Tanto que ante la Real Sociedad hace una semana no tuvo minutos para «evitar riesgos», decisión sustentada también por la tranquilidad en el marcador del Real Madrid. Sin embargo, sí pudo estar sobre el césped 90 minutos frente a Benfica y Osasuna, lejos de su versión óptima.

«La rodilla de Kylian está mucho mejor. Muy bien. Es algo que no ha desparecido del todo, pero cada día se encuentra con mejores sensaciones», dijo en rueda de prensa Arbeloa antes de un partido contra Osasuna en el que el césped demostró que a Mbappé le falta tiempo para volver al 100%.

El mejor Vinícius en otra semana difícil. Vinícius, según defiende el futbolista y sus propios compañeros, volvió a sufrir un episodio racista sobre un terreno de juego. Esta vez, supuestamente, de un rival. Sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, pero con la palabra de Vinícius, que rápidamente se dirigió al colegiado, quien activó el protocolo antirracismo, el argentino Gianluca Prestianni le llamó «mono» durante el partido entre Benfica y Real Madrid de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Palabra que, en declaraciones posteriores de Mbappé, el argentino repitió hasta en cinco ocasiones. Insulto racista que, con el jugador del Benfica tapándose la boca con la camiseta, no ha podido ser confirmado por las imágenes de las cámaras. Con UEFA estudiando el caso, y el Real Madrid, aportando todas las pruebas a su disposición, también de gestos y cánticos de aficionados del club portugués.

El racismo, de nuevo, persiguiendo a un Vinícius que, sobre el césped, ha encontrado, en contraste con su compañero Mbappé, su mejor tramo de rendimiento de la temporada. Cinco goles en los últimos cuatro partidos.

Uno ante el Rayo, doblete frente a la Real Sociedad, gol contra el Benfica y otro frente a Osasuna. Los cuatro primeros, de vital importancia en el marcador para sumar los tres puntos, pero el último se quedó en nada ante el gol de Raúl García de Haro en el minuto 90.

Estos cinco goles en cuatro partidos suponen el 41,6% de los goles que lleva ‘Vini’ esta temporada -12-. Un dato que refleja a la perfección el rendimiento del brasileño durante los primeros meses de la temporada.

Es más, de los 12, seis, la mitad, han sido en nueve de los diez partidos -Vinícius se perdió la visita a Mestalla por sanción- de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid. Los otros seis, en 27 con un Xabi Alonso que solo encontró la versión desequilibrante de ‘Vini’ en su último partido, en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Tarde para cambiar el rumbo.

Y, ahora, sin el mejor Mbappé pero con el mejor Vinícius, el Real Madrid dio un paso atrás en su lucha por la Liga, al caer 2-1 ante Osasuna y fallar en su primer partido tras recuperar el liderato de la competición, 78 días después.