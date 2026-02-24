¿Hacia una Deshumanización Voluntaria?

Jóvenes que se identifican y actúan como animales: llega a España el fenómeno 'therian' / l.o.

¿El fin del «Hombre» como medida de todas las cosas?

En el vasto y complejo mapa de las identidades contemporáneas, ha emergido con fuerza el fenómeno Therian: personas que, más allá de la estética o el juego, sienten que su esencia interna no es humana, sino animal. Para el observador casual, puede parecer una excentricidad; para el sociólogo, un síntoma de nuestro tiempo; pero para el creyente y el humanista, es una invitación a reflexionar sobre los límites de la libertad y la crisis de los valores que nos sostienen.

La Identidad como el Último Refugio del «Yo»

El therianismo no se presenta como un disfraz, sino como una vivencia del «yo auténtico». En un mundo hiperconectado pero a menudo vacío de trascendencia, identificarse con un theriotipo (un lobo, un felino, un ave) aparece como un acto de autonomía radical. Es el grito de quien dice: «Mi cuerpo es un envase biológico, pero mi verdad espiritual es otra».

Desde esta perspectiva, estamos ante la frontera final de la libertad individual: el derecho a autodefinirse incluso fuera de la propia especie. Sin embargo, aquí es donde surge la fricción con la antropología cristiana y el humanismo tradicional. ¿Es esta libertad una liberación o una huida?

¿Evolución de la Empatía o Crisis de la Realidad?

La crítica que asocia este fenómeno con una «degeneración de valores» no nace necesariamente del odio, sino de una honda preocupación por la pérdida de la verdad objetiva. Si la realidad se vuelve puramente subjetiva —si somos lo que «sentimos» por encima de lo que «somos» biológicamente—, el suelo común de la civilización empieza a agrietarse.

Este fenómeno no camina solo; forma parte de una constelación de movimientos que desafían lo que entendemos por «lo humano»:

El Transhumanismo: Que busca superar nuestra finitud mediante la tecnología (la máquina).

La Fluidez de Género: Que nos ha enseñado que las etiquetas sociales pueden ser jaulas, pero que también desafía las estructuras binarias de la creación.

La Neurodiversidad: Que nos recuerda que cada cerebro procesa el mundo de forma única, a veces encontrando refugio en identidades no humanas para lidiar con una realidad social abrumadora.

El Desafío Pastoral: ¿Hacia dónde vamos?

La tensión real que subyace aquí es el paso de una moralidad basada en la adecuación al plan de Dios o a la naturaleza, a una moralidad basada exclusivamente en la autenticidad personal.

Como sociedad, nos enfrentamos a lo que el sociólogo Émile Durkheim llamaba anomia: un estado de confusión donde las normas se debilitan tanto que el individuo se siente perdido en un mar de posibilidades infinitas. Al poder serlo «todo», corremos el riesgo de no ser «nada», de diluir nuestra dignidad humana en un panteísmo de identidades fragmentadas.

¿Estamos ante una deshumanización voluntaria o ante una búsqueda desesperada de conexión con la creación? Quizás el fenómeno therian sea un síntoma de que el ser humano actual se siente profundamente desconectado de su entorno y de su propia piel.

Conclusión: Una Llamada al Discernimiento

El reto para nuestra generación no es señalar con el dedo, sino entender qué vacío intenta llenar esta búsqueda. El equilibrio es frágil: debemos respetar la libertad y la dignidad de cada persona sin renunciar a la idea de que existe una realidad compartida y un diseño humano que nos trasciende.

En última instancia, el debate sobre los therians nos obliga a volver a la pregunta fundamental del Salmo: «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?» (Sal 8). Quizás, en el fondo, solo estemos buscando desesperadamente una identidad que nos haga sentir, de nuevo, en casa.