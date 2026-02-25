Bordes físicos (o mentales) de la ciudad

Asistimos la semana pasada a la primera parte del ciclo La ciudad contada (o qué nos cuenta la ciudad), celebrado en el Hospital Real de la Misericordia de Marbella y coordinado por Rodolfo Gil Romero. Dividido en dos fases (febrero y marzo) y con sesiones distribuidas los días 18 y 19 de cada mes, pretende una relectura estética de las ciudades contemporáneas, más atenta a sus perfiles físicos y simbólicos (en la línea de Jorge Luis Borges o Italo Calvino) que como campo de transacciones económicas. Siguiendo este criterio, el coordinador da voz a tres arquitectos que diseccionan la ciudad en tanto que dibujo esquemático (Álvaro Carrillo Eguilaz), escenario orgánico (Luiyo Vázquez) o integración marítima (María José Andrade); y un periodista (José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga) y una filóloga (Marga Blanco) que la analizan como sujeto o sombra de una trama literaria.

Durante la presentación de Luiyo Vázquez (19 de febrero), Gil Romero ponderó su capacidad para bosquejar la compleja realidad urbana con una inteligente economía de medios: dibujos con nervio y trazo seguro, a veces intuitivo, que basculan entre la voluntad realista y la disolución abstracta, enlazadas por una firme perspectiva, debilidad del autor (según sus propias palabras). Por ello, la composición resulta dinámica y expresiva, a modo de «un gran organismo vivo», dice la hoja de sala; pero también introduce, de forma subrepticia, una lectura alternativa: la metrópoli como punto de encuentros y cruce de comunicaciones, felices o fallidas. Este concepto de ciudad como espacio intersticial aflora también en la obra de Toto Zumpano, pintor argentino afincado en Marbella, creador de hábitats donde la tríada hombre-ciudad-naturaleza se desarrolla en singular e inquietante armonía. Gil Romero, con fina intuición, supo ver -y así lo manifestó- un nexo simbólico entre ambos artistas a pesar de su enorme diferencia estilística, que no es óbice para una buena amistad.

Mientras escuchaba esta y otras consideraciones, me vino a la memoria un cuadro de Zumpano titulado, precisamente, En el borde pasan cosas, fechado en 2012 y propiedad del autor, que refleja a la perfección el concepto de urbe como territorio geográfico delimitado por «bordes» de otra índole: raciales, culturales, identitarios (recordemos que en inglés border significa «frontera»). Pero mientras Luiyo Vázquez percibe esta zona como escenario sensible de relaciones plurales, Toto Zumpano la considera -en principio- espacio de exclusión, neutro y anónimo, prohibido a extraños. Sólo así se explica -volvemos al cuadro- la hilera de casas blancas en frágil equilibrio entre verdes parcelas, individuales y acotadas, y el vacío monocromo (teñido de rosa) en que aquéllas se abisman. Mas toda posibilidad de aislamiento resulta vana: una línea las une a un más allá que rebasa la superficie pictórica, a un moderno finis terrae cuyos moradores prefieren no ver, a sabiendas de que existen otros; y atribulados por la certeza, ya lo advertía Paul Ricoeur, de que «nosotros mismos seamos un otro entre otros».