Federico Castellón, calcógrafo de la Historia moderna

El poeta Baudelaire estimaba el grabado como un género más de la literatura. Federico Castellón convierte al grabado en poesía vital desde niño: su madre tenía una plancha con la imagen invertida de una Inmaculada de Francisco de la Torre como representación devocional. El encuentro con este molde de uno de los mejores grabadores de Andalucía de finales del siglo XVIII, aún sin saberlo, marcará su devenir descubridor.

Federico Castellón, profesor, investigador y archivero de la Archicofradía de los Dolores de San Juan desde 2006, es artífice de una profusa obra: publicaciones sobre la difusión y didáctica del Patrimonio Histórico de Málaga; codirector en numerosos programas sobre museos, exposiciones y patrimonio en el contexto de Málaga y su provincia; destacando igualmente su labor investigadora en el arte del grabado en Andalucía. Federico, tras cinco años de una afanosa labor de indagación, recorriendo las capitales litorales andaluzas y el puerto fluvial de Sevilla, nos entrega ‘Defendidos por ti de los peligros del mar. El grabado en las patentes de sanidad de Andalucía en los siglos XVIII y XIX’. Con una edición muy cuidada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, será presentado en la Sala Eduardo Ocón de la Fundación Unicaja María Cristina, hoy, miércoles 25 de febrero, a las 19 horas. Un estudio sobre las estampaciones en las diferentes técnicas de grabado de estos certificados sanitarios para declarar que los viajeros que zarpaban estaban libres de enfermedades contagiosas. De nuevo, Federico se configura como un gran calcógrafo de la Historia Moderna de Andalucía. ¿Puede el grabado englobar nuestro pensamiento? No se lo pierdan.