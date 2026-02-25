Opinión | En corto
A palabras sabias, oidos sordos
La ONU, órgano creado para asegurar la paz en el mundo tras la más mortífera guerra de la historia, vio cortadas las alas con la guerra fría por los vetos sistemáticos entre las grandes potencias, pero al menos era el gran teatro en el que se representaban las disputas, con cierto efecto catártico. Desde que el trumpismo decidió cargársela (junto a los demás órganos multilaterales), cumple solo una función moral o espiritual, básicamente mediante homilías al mundo. Ahora bien, la oportunidad, valentía y calidad de los sermones tiene también su importancia, distinguiéndose su actual Secretario General, Antonio Guterres. Al denunciar hace días desde el púlpito la gravísima adicción al petróleo que sufre la humanidad y su única cura posible mediante las energías renovables ha dictado una clara receta para la supervivencia. Otra cosa es que «viendo no ven y oyendo no oyen» (Mateo, 13-13).
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde al proyecto que permitirá recuperar la imagen original del presbiterio de la Catedral de Málaga
- El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013
- Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa
- Funes, tras el Málaga CF-Albacete: 'Es una victoria que llena de ilusión y esperanza a todo el mundo
- Nuestros mayores relatan la historia del cine en Málaga
- Málaga contará con 60 nuevas licencias de taxi accesible para personas con movilidad reducida