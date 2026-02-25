Opinión
La política deja a Yolanda Díaz
La carrera política de Yolanda Díaz ha alcanzado el punto de desesperación en que solo puede conseguir las portadas marchándose
Nadie tenía la mínima intención de proclamar a Yolanda Díaz como líder de la izquierda en las próximas elecciones generales, y mucho menos de votarla, por lo que «mi intención de no repetir como candidata» expresada en carta y vídeo suena como mínimo redundante. Al aderezarla con la eminente falsedad de que «siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata» en los pasados comicios, se confirma que la supuesta despedida de la vicepresidencia es una ficción. Enumera a continuación tantos éxitos de Gobierno que precisarían diez veces el espacio aquí asignado. En cambio, no recuerda ni un solo error. Si es cierto que «tenemos un país hermoso», también peca de desagradecido al haber expulsado de su horizonte electoral a cualquier iniciativa encabezada por la ministra infalible.
Yolanda Díaz no deja la política, la política deja a Yolanda Díaz. Ha sido expulsada, y su carta/vídeo recuerda a la trasnochada Norma Desmond en ‘Sunset Boulevard’, ha caído una estrella. La inflación de su currículum no explica las sucesivas mayorías absolutas de las derechas, incluida su región natal. Y tramposa como siempre, se reserva una cláusula de continuidad, porque «voy a seguir trabajando desde el Gobierno». No sea que a alguien se le ocurriera demandarle la liquidación inmediata, y de aquí al 2027 que especifica pueden ocurrir muchas cosas.
La carrera política de Yolanda Díaz ha alcanzado el punto de desesperación en que solo puede conseguir las portadas marchándose. Ni un reconocimiento parcial de culpa, incluso su mención explícita a Gabriel Rufián se consuma tras la constatación de que no habrá unión de las izquierdas ni nada que se le parezca. «Tenemos que ganar el país» queda tan hueco como la inevitable referencia al «genocidio palestino», que no iraní ni ucraniano. Cabe agradecer a la vicepresidenta del Gobierno que no se haya refugiado en el satánico Trump, dentro de un perfil autohagiográfico que no logra explicar por qué se ha vuelto irrelevante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013
- Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
- Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
- Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa
- Carmen Manzano, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Málaga: «Somos familias multiespecie, con perros, gatos, cobayas...»
- El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker
- El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños