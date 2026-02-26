La carcoma silenciosa: desconfianza y tiranía del mensaje

En el microcosmos de una hermandad, la junta de gobierno es el motor que transforma la devoción en patrimonio, caridad, formación y culto. Sin embargo, existe un patógeno invisible que, una vez cruza el dintel de la casa hermandad, casi reptando, resulta más destructivo que la oxidación de la plata o el hongo en la madera policromada: la desconfianza.

Esta erosión no suele manifestarse con un gran estrépito en el cabildo. Comienza, de forma sibilina, en la palma de la mano: en la pantalla del teléfono móvil.

Los grupos de mensajería instantánea se han convertido en el escenario más resbaladizo de la vida cofrade. Lo que nació como una herramienta logística es hoy el caldo de cultivo para el recelo por tres razones fundamentales:

La pérdida del matiz y el rostro: en la vida de hermandad, el matiz lo es todo. En el texto digital, el matiz muere. Una sugerencia se lee como una imposición; un silencio se interpreta como un desplante. Sin el lenguaje no verbal, sin la mirada franca entre hermanos, la caridad cristiana se disuelve en el frío de un algoritmo.

Los "cónclaves" de la sospecha: el verdadero veneno no fluye por el canal oficial, sino por los grupos paralelos. Esos subgrupos donde se juzga y se sentencia lo que se acaba de hablar en el grupo principal. Cuando un oficial intuye que existe una conversación de la que ha sido excluido, la "invisibilidad como sentencia" se hace efectiva. Se quiebra la unidad de intención y la Junta deja de ser un cuerpo místico para convertirse en una suma de facciones.

La inmediatez que devora la reflexión: El gobierno de una institución centenaria exige reposo. La tiranía del "en línea" impide la maduración de las ideas. Un mensaje impulsivo a las once de la noche tiene el poder de demoler meses de trabajo armónico.

Consecuencias en la estructura de la hermandad

Si la estructura interna de una institución está viciada por la sospecha, el resultado final será siempre una gestión asimétrica y carente de alma. Una Junta fracturada por el "doble juego" digital genera patologías graves como la parálisis operativa, pues el miedo a que una propuesta sea malinterpretada o filtrada frena la iniciativa y la entrega de los oficiales. Así mismo habrá un grave desgaste del liderazgo y el gobierno de la misma deja de ser una guía para convertirse en una vigilancia extenuante sobre quién dice qué y a quién.

Todo ello conlleva el riesgo de una fuga de la verdad, por lo que el cabildo, ese lugar “sagrado” de la toma de decisiones, puede perder prácticamente su sentido. Se llega con el veredicto de liarla o guardar un silencio cómplice ya dictado en un chat privado, vaciando de contenido la palabra presencial el debate sincero.

La restauración de la presencia

Sanar esta carcoma exige una restauración urgente: volver a la presencia. La hermandad se construye en el roce, en la fatiga compartida en la albacería, en el diálogo que sostiene la mirada, pero sobre todo, en el abrazo sincero al darnos la paz en la Eucaristía. Debemos recordar que un mensaje de WhatsApp jamás tendrá la validez moral, ni la unción, de una palabra dada frente a nuestros Titulares.

Si la tecnología sirve para dividirnos, es que hemos olvidado el único "grupo" que realmente importa: el que formamos todos al pie de la Cruz. Allí no hay filtros, ni capturas de pantalla, ni mensajes borrados; solo habita la verdad desnuda de nuestra entrega.