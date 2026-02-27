Andalucía: El valor de proteger lo que la hace única

Cada 28 de febrero, los andaluces nos detenemos a celebrar nuestra identidad, nuestra historia y nuestras conquistas sociales. Sin embargo, el Día de Andalucía es también una oportunidad idónea para reflexionar sobre nuestro modelo productivo y sobre la capacidad de nuestra tierra para proyectarse hacia el futuro a través de la innovación, el diseño y la creatividad. En un mercado global cada vez más intangible, la propiedad industrial no es solo un registro legal en una oficina pública; es el termómetro real que mide la ambición, la resiliencia y la visión estratégica de un pueblo.

Como director de PONS IP en Andalucía, tengo el privilegio de observar de cerca el pulso de nuestro tejido empresarial. A menudo, desde fuera e incluso a veces desde dentro, se ha caído en el cliché de observar a nuestra comunidad únicamente a través del prisma del sector servicios o una agricultura tradicional. Pero los datos más recientes de solicitudes de propiedad industrial en España nos cuentan una historia distinta: la historia de una Andalucía que lidera, que emprende y que protege su talento con una determinación creciente.

Si analizamos las estadísticas consolidadas de 2025 publicadas por la OEPM, Andalucía se presenta como una de las grandes locomotoras de la propiedad industrial en España. Los números son elocuentes y sitúan a nuestra región en el "podio" de la innovación nacional en casi todas las categorías.

En lo que respecta a las Marcas, el activo intangible por excelencia y la base de cualquier estrategia de internacionalización, nuestra comunidad se sitúa en una meritoria tercera posición en el ranking nacional. Con 7.992 solicitudes, representamos casi el 14% de toda la actividad marcaria del país. Solo nos preceden Madrid y Cataluña, regiones con una densidad empresarial históricamente superior. Estar a un paso de superar la barrera de las casi 8.000 marcas anuales demuestra que el empresario andaluz ha entendido que el valor de su producto o servicio no reside solo en su calidad intrínseca, sino en la confianza, el origen y el relato que su marca genera en el consumidor global.

En cuanto a Nombres Comerciales. Andalucía ocupa la segunda posición nacional, con un total de 2.538 solicitudes. Este indicador es fundamental: el nombre comercial es el signo que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y la distingue de otras que desarrollan actividades idénticas o similares. Que seamos la segunda comunidad de España, solo por detrás de Madrid, indica que el espíritu emprendedor andaluz está más vivo que nunca y que nuestras pymes y autónomos tienen una clara voluntad de existir con nombre propio, de diferenciarse y de construir una reputación sólida desde el primer día.

Pero la innovación andaluza no se queda en la superficie de la imagen. En el ámbito de la invención técnica, Andalucía también reclama su lugar con voz propia. Con 171 solicitudes de Patentes, nos posicionamos como la cuarta comunidad autónoma, demostrando que nuestras universidades, parques tecnológicos y departamentos de I+D están generando soluciones técnicas con sello propio para problemas globales.

Especial mención merecen los Modelos de Utilidad, aquellas invenciones que, siendo nuevas, consisten en dar a un objeto una configuración de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Aquí, Andalucía escala hasta la tercera posición nacional con 409 solicitudes, prácticamente empatada con la Comunidad Valenciana y siguiendo de cerca la estela de los polos industriales tradicionales Madrid y Cataluña. Esto refleja una capacidad de mejora constante en nuestros procesos productivos que a veces pasa desapercibida.

En el ámbito del Diseño Industrial, con 1.612 solicitudes (4º puesto nacional), también mantenemos una posición de vanguardia, reflejando una sensibilidad especial de nuestras industrias por la estética y la funcionalidad, factores hoy clave para competir.

¿Qué nos dicen estas cifras en el contexto del 28 de febrero? Nos dicen que Andalucía está dejando de ser una comunidad que "espera" para ser una comunidad que "propone".

Sin embargo, estas excelentes estadísticas no deben llevarnos al conformismo. El reto actual no es solo registrar, sino gestionar estratégicamente esos activos. En un entorno donde la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la digitalización están redefiniendo las reglas del juego, la protección de la propiedad industrial es la única garantía de supervivencia y crecimiento. Una patente no es un gasto administrativo; es un activo financiero que puede atraer inversión. Una marca no es un logotipo; es un seguro de vida comercial frente a la copia y la deslealtad.

Desde PONS IP, nuestra misión en Andalucía es precisamente acompañar este crecimiento, transformando el ingenio y el talento innato de nuestra tierra en activos competitivos protegidos internacionalmente. El Día de Andalucía debe ser un recordatorio de que tenemos las herramientas y, como demuestran los datos de este año, tenemos la voluntad. Ese es el "Orgullo Andaluz" del siglo XXI: una tierra que no solo exporta excelentes materias primas, sino que exporta conocimiento, diseño y seguridad jurídica.

Feliz Día de Andalucía a todos los que, con cada nuevo registro, hacen que nuestra tierra sea más competitiva, más innovadora y, sobre todo, más dueña de su propio futuro.