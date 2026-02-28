Por una Andalucía con futuro

En el Día de Andalucía nos toca hacer balance, pues los andaluces estamos llamados a elegir a nuestros gobernantes próximamente. Andalucía pierde autonomía, en la medida que pierde recursos propios, un buen ejemplo: La condonación de la deuda facilitaría el incremento de las inversiones. Pero el gobierno andaluz, por puro interés partidista, ha renunciado a ella. Andalucía pierde independencia cuando cientos de miles de andaluces no llegan a final de mes.

Y perdemos autonomía cuando desde el gobierno de Moreno Bonilla, se rebajan los impuestos favoreciendo mucho a los que más tienen sin que los bolsillos de la mayoría se beneficien de ello, hablamos de más de mil millones de euros anuales.

Renunciar, por otro lado, a los más de 120 millones de euros para ampliar y desarrollar las escuelas infantiles públicas y gratuitas en nuestra región, ha hecho un daño irreparable para miles de familias jóvenes que tienen hijos en edad escolar infantil, y que se ven obligadas a pagar cuotas en centros privados. Por ello, la política educativa, incluyendo las universitarias, del actual gobierno andaluz, solo protege y favorece el negocio de las empresas privadas en educación y en absoluto promueve el desarrollo de la natalidad ni la formación publica con este tipo de decisiones.

Se renuncia de manera explícita a las políticas impulsadas por el gobierno de España por ejemplo en asuntos tan sensibles como la vivienda. Dejar el derecho constitucional a la vivienda en manos privadas en absoluto garantiza el acceso a la misma en la medida que la especulación y la avaricia empresarial les lleva a situar con precios desorbitados un derecho que debiera estar protegido.

Andalucía crece, claro que sí. Pero también crece el resto de comunidades autónomas de nuestro país, y si renunciamos a los recursos propios promoviendo el interés y el beneficio privado, no avanzaremos en cohesión social, laboral ni económica en el conjunto de España. ¿Por qué si Andalucía es la tercera comunidad con mayor PIB, estamos en el furgón de cola sin crecer ni mejorar respecto al resto de otras CCAA?

Quizás porque las políticas de los gobiernos andaluces favorecen la extracción de rentas, y favorecen que las empresas aquí instaladas se lleven la riqueza que producimos, sin exigirles que contribuyan al desarrollo de nuestra comunidad en clave de impuestos. Siempre dependientes de las transferencias del Estado, siempre dependientes de los fondos Europeos. Porque nuestra riqueza se la llevan.

¿Quién paga las mejoras de las infraestructuras de movilidad? ¿quién paga las mejoras de la red eléctrica?¿quien paga la formación necesaria de quienes quieren trabajar y no pueden? ¿Quiénes contribuye a la salud de los andaluces? ¿quienes pagan las políticas que permitan tener una vivienda?... se pagan con impuestos. Los mismos que el actual gobierno andaluz les perdona a quienes vienen aquí a llevarse nuestra riqueza.

El empleo crece y los salarios también, pero seguimos por debajo de la media de nuestro país. Empresas, incluso licitadas o subcontratadas por las diferentes administraciones, precarizan el empleo en términos de parcialidad sin exigirles contrataciones de calidad ni en salarios ni en jornadas ni en condiciones de trabajo. Lo barato para las administraciones públicas les sale muy caro a la población andaluza, por eso nuestra defensa de los servicios públicos, y nuestras defensa de las clausulas sociales y medioambientales debieran gobernar los pliegos de licitaciones.

Los andaluces tenemos razones identitarias para ser nacionalistas claro que sí, pero los andaluces queremos ser nacionalistas en términos sociales, nacionalistas en términos laborales y nacionalistas en términos económicos, no nos queremos resignar a seguir siendo los peores gobernados de toda España, a seguir en el furgón de cola de nuestro país, ni incluso a estar en la media de España. ¿Por qué no aspiramos, y nuestros gobernantes también, a estar entre las mejores CCAA?

¡¡¡VIVA ANDALUCÍA!!!