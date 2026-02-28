El liderazgo responsable de Málaga

"El espíritu del Caminito, es el que queremos trasladar a cada iniciativa que impulsamos" / L.O.

Cada 28 de febrero los andaluces renovamos nuestro compromiso con una tierra que ha sabido reinventarse, crecer y mirar al futuro con ambición. Hoy, Andalucía vive un momento decisivo: consolidar su transformación económica y social sin renunciar a su identidad, a su cohesión territorial y a la igualdad de oportunidades.

En ese camino, Málaga y su provincia desempeñan un papel protagonista. Somos motor económico, referente cultural y polo de innovación tecnológica. Pero, sobre todo, somos una tierra que ha entendido que el progreso solo es verdadero cuando se comparte.

Como presidente de la Diputación de Málaga, tengo el honor de representar a una provincia formada por 103 municipios y cerca de dos millones de habitantes. Una tierra diversa, que com bina grandes núcleos urbanos con comarcas de interior de enorme riqueza natural.

103 pueblos conforman la provincia de Málaga / l.o.

En los últimos años hemos asistido a un crecimiento sin precedentes. La fortaleza del sector turístico, el empuje del ámbito tecnológico, la solvencia de nuestra agroindustria y el dinamismo de la construcción han situado a la provincia en una posición estratégica dentro de España y del sur de Europa. La Costa del Sol continúa siendo sinónimo de liderazgo turístico, pero también de diversificación, atracción de talento e innovación.

Sin embargo, el éxito conlleva responsabilidades. Crecer no puede significar perder calidad de vida. El aumento de población, la presión sobre la vivienda, la movilidad o los recursos hídricos nos obligan a planificar con inteligencia y a actuar con visión de largo plazo. El desarrollo debe ser sostenible, equilibrado y solidario entre el litoral y el interior.

Desde la Diputación trabajamos precisamente con ese objetivo: vertebrar la provincia, apoyar a los municipios más pequeños y luchar contra la despoblación. Cada inversión en infraestructuras, en digitalización o en servicios públicos tiene un propósito claro: que ningún malagueño se quede atrás por vivir en un pueblo pequeño. Actuar en lo local es fortalecer lo global.

Proyectos emblemáticos como el Caminito del Rey demuestran que cuando las administraciones colaboran y se apuesta por la excelencia, somos capaces de convertir retos en oportunidades. Hoy es un símbolo de sostenibilidad, dinamización económica y orgullo provincial. Ese mismo espíritu, el espíritu del Caminito, es el que queremos trasladar a cada iniciativa que impulsamos.

Málaga es hoy uno de los polos tecnológicos más dinámicos del sur de Europa. La llegada del Centro Europeo de Ciberseguridad de Google, la expansión de grandes multinacionales y la próxima construcción del centro de microchips del instituto belga IMEC —con una inversión superior a 600 millones de euros— consolidan un ecosistema innovador que no es fruto de la casualidad. Es el resultado de combinar talento, conectividad y calidad de vida.

La tecnología, pilar fundamental para el desarrollo de la provincia de Málaga / Gregorio Marrero

Nuestra provincia ha experimentado un crecimiento espectacular del empleo tecnológico en los últimos años, muy por encima de la media regional y nacional. En paralelo, el turismo sigue siendo una industria clave: recibimos en torno a 15 millones de visitantes al año, generando decenas de miles de empleos y un impacto económico esencial para Andalucía.

Pero el éxito no nos puede hacer perder el sentido de la responsabilidad. El crecimiento demográfico —que nos convertirá en la provincia más poblada de Andalucía en los próximos años— plantea desafíos en vivienda, movilidad, recursos hídricos e infraestructuras. Necesitamos más inversión pública, mejores conexiones ferroviarias y una planificación que garantice que el progreso no deteriore nuestra calidad de vida.

El aeropuerto, con cerca de 27 millones de pasajeros; el puerto, referente en cruceros; la alta velocidad que nos conecta con Madrid y Barcelona; el puerto seco de Antequera… Todo ello conforma una red logística de primer nivel. Pero debemos anticiparnos a las necesidades futuras si queremos seguir liderando el crecimiento andaluz.

No son reivindicaciones partidistas, sino demandas legítimas basadas en datos objetivos. Málaga no pide privilegios; reclama soluciones proporcionales a su peso demográfico y económico.

Málaga es también agroindustria y excelencia gastronómica. En la Axarquía somos líderes europeos en producción de frutos tropicales como el aguacate y el mango. Nuestros aceites de oliva, vinos, quesos y productos de la huerta forman parte de una cadena de valor que combina tradición y modernidad, con un enorme potencial exportador.

Y, por encima de todo, Málaga es un estilo de vida. Es una sociedad abierta, hospitalaria, que valora la convivencia y disfruta del espacio público. No es extraño que casi 400.000 residentes internacionales hayan elegido nuestra provincia para vivir. Aquí no solo se viene a trabajar; se viene a vivir mejor.

En este Día de Andalucía debemos reivindicar precisamente eso: que el crecimiento económico tenga como objetivo último el bienestar de las personas. Que la cooperación entre administraciones, la colaboración público-privada y la unidad en las grandes reivindicaciones estratégicas sigan siendo nuestras señas de identidad.

Málaga tiene la obligación de liderar, pero también de compartir su impulso con el conjunto de la comunidad autónoma. Fortalecer nuestros municipios, apoyar al interior frente a la despoblación y garantizar la igualdad de oportunidades son prioridades irrenunciables.

Andalucía avanza. Y Málaga quiere seguir siendo uno de los motores de ese avance, tendiendo puentes, generando confianza y ofreciendo oportunidades de inversión, de innovación y de vida.

Porque construir una Andalucía más próspera, moderna y cohesionada empieza por creer en nuestras posibilidades y trabajar unidos para hacerlas realidad.