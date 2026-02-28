Opinión | Miradas
La mayoría de los españoles
Dice Feijóo que la mayoría quiere que vuelva el emérito. No sé si es que ha hecho una encuesta
Dice nuestro particular oráculo de Delfos que «la mayoría de los españoles pensamos» que el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, debería poder regresar a España si así lo desea. No sé de qué encuesta ha sacado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tal conclusión, pero no importa: basta que él lo diga y que lo repitan cual papagayos sus barones y correligionarios.
Personalmente ignoro lo que piensa esa mayoría a la que se refiere el político gallego porque no creo que se haya hecho una encuesta al respecto. Ni creo tampoco que se vaya a hacer un referéndum, como tal vez correspondería. Pero debería ser en cualquier caso un referéndum que plantease no una, sino dos preguntas. La segunda de las cuales sería más o menos ésta: «¿Está usted de acuerdo en que el Rey emérito regrese definitivamente a España si no trae consigo al país toda su fortuna y tributa a Hacienda lo que debe?». La Justicia podría tener con él clemencia y no le condenaría a pena de cárcel, dada la avanzada edad del ex monarca, sin que ello supusiese seguramente ningún escándalo.
En cualquier caso, la desclasificación a estas alturas de los documentos relacionados con la intentona de Tejero le parece a uno sólo una operación de blanqueo de su todavía opaco papel en la sofocación de aquel golpe, destinada precisamente a posibilitar su regreso definitivamente al país.
Porque no se han hecho públicos todos los papeles, como sostienen algunos historiadores críticos, y apenas se sabe algo de las negociaciones que antecedieron a la intervención del monarca en televisión para afirmar su defensa de la democracia y poner en su sitio a los militares.
¿Se conservan todavía las grabaciones de las conversaciones que pudo haber entre el entonces rey y algunos de los golpistas o simplemente han desaparecido? Y si éste es el caso, ¿quiénes son finalmente los responsables?
La monarquía española no tiene, hay que reconocerlo, el arraigo o la solidez que, por ejemplo, la británica, a la que el escándalo de las relaciones del ex príncipe Andrés con el depredador sexual Jeffrey Epstein y su dudoso papel como embajador comercial del Reino Unido no parece que vaya a hacer tambalearse.
Y ello, pese al desparpajo con que los tabloides de aquel país han tratado al que sólo se llama ahora Andrés Mountbatten-Windsor, no puede utilizar ya el título de alteza real o duque de York y ha sido expulsado de la mansión del Gran Parque de Windsor donde residía a cargo de su hermano, Carlos III.
