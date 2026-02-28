Dice nuestro particular oráculo de Delfos que «la mayoría de los españoles pensamos» que el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, debería poder regresar a España si así lo desea. No sé de qué encuesta ha sacado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tal conclusión, pero no importa: basta que él lo diga y que lo repitan cual papagayos sus barones y correligionarios.

Personalmente ignoro lo que piensa esa mayoría a la que se refiere el político gallego porque no creo que se haya hecho una encuesta al respecto. Ni creo tampoco que se vaya a hacer un referéndum, como tal vez correspondería. Pero debería ser en cualquier caso un referéndum que plantease no una, sino dos preguntas. La segunda de las cuales sería más o menos ésta: «¿Está usted de acuerdo en que el Rey emérito regrese definitivamente a España si no trae consigo al país toda su fortuna y tributa a Hacienda lo que debe?». La Justicia podría tener con él clemencia y no le condenaría a pena de cárcel, dada la avanzada edad del ex monarca, sin que ello supusiese seguramente ningún escándalo.

En cualquier caso, la desclasificación a estas alturas de los documentos relacionados con la intentona de Tejero le parece a uno sólo una operación de blanqueo de su todavía opaco papel en la sofocación de aquel golpe, destinada precisamente a posibilitar su regreso definitivamente al país.

Porque no se han hecho públicos todos los papeles, como sostienen algunos historiadores críticos, y apenas se sabe algo de las negociaciones que antecedieron a la intervención del monarca en televisión para afirmar su defensa de la democracia y poner en su sitio a los militares.

¿Se conservan todavía las grabaciones de las conversaciones que pudo haber entre el entonces rey y algunos de los golpistas o simplemente han desaparecido? Y si éste es el caso, ¿quiénes son finalmente los responsables?

La monarquía española no tiene, hay que reconocerlo, el arraigo o la solidez que, por ejemplo, la británica, a la que el escándalo de las relaciones del ex príncipe Andrés con el depredador sexual Jeffrey Epstein y su dudoso papel como embajador comercial del Reino Unido no parece que vaya a hacer tambalearse.

Y ello, pese al desparpajo con que los tabloides de aquel país han tratado al que sólo se llama ahora Andrés Mountbatten-Windsor, no puede utilizar ya el título de alteza real o duque de York y ha sido expulsado de la mansión del Gran Parque de Windsor donde residía a cargo de su hermano, Carlos III.