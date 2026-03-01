¿Papeles desclasificados o triturados?

La Invisible campa libre, qué bien el programa pionero en residencias artísticas financiadas por el Ministerio, la palabra es financiadas, eso es lo importante, la legalidad sobre la ocupación es lo de menos, el Ayuntamiento no se mueve, y así lleva… a ver que piense…¡19 años! Menos mal que el alcalde es Paco de la Torre, que, si fuera uno de derechas, otro gallo cantaría. En la calle Nosquera están de fiesta.

En cambio, el Consejo de Ministros consiente mucho menos y conmina a la Fiscalía a que investigue a X, Meta (Y) y a TikTok (pongamos que Z) por la posible comisión de delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral, y es que Sánchez quiere proteger a los menores, como dijo en Dubai, «del salvaje oeste digital», aunque no se refiere a Tito Berni, Paco Salazar (Moncloa), Antonio Hernández (Moncloa), Francisco Luis Fernández Rodríguez (alcalde de Belalcázar, Córdoba), Antonio Navarro (Torremolinos), Diego Manuel Agüera (alcalde de la Algaba, Sevilla), José Tomé (presidente Diputación de Lugo), José Ángel González, ex DAO, íntimo de Marlasca… y ahora se incorpora corriendo Enrique Nogués, secretario de Organización del PSOE de Alcalá de Henares, que se fotografía tirando con los dientes del tanga de una bailarina de striptease, tachín tachín. Pero qué obsesión tienen algunos con el sexo, yo les creía liberados, cual corresponde a progresistas, y mira cómo nos han salido, y estos solo son unos cuantos de la colección histórica.

Pero vayamos por partes, que decía Jack el Destripador. Margarita -qué linda está la mar- se ha defendido como ha podido contra la desclasificación de documentos del 23-F, sí, la ministra a la que su compañero Miguel Ángel Heredia, malagueño, le dijo algo muy feo. Los jenízaros del sultán otomano son así y ahora han entrado en banderías intestinas porque hay varias vías de agua abiertas y surgen peleas. Pero a lo que voy, el Poder ha concedido desclasificar algunos papeles del golpe del 23F para que sus súbditos se entretengan mientras ellos están en lo suyo. Se trata solo, como dice el historiador Alfonso Pinilla, de unas migajas, porque lo verdaderamente importante es muy probable que haya sido destruido -las grabaciones telefónicas del Congreso o el papel del comandante Cortina-, y eso que hace 45 años del suceso extraordinario. La verdad es que los montes han parido un ratón y se mantiene una ley de secretos oficiales que está hecha para siervos y vasallos, no ciudadanos libres. Cabe preguntarse, ¿qué temen?, ¿qué ocultan?, entonces ¿papeles desclasificados o triturados?

Recuerdo que entrevisté en el Meliá Don Pepe a Francisco Laina, entonces director de la Seguridad del Estado y presidente provisional del Gobierno secuestrado frente al Palace, y algo me dijo, pero hoy los corifeos, con ocasión de los papeles, se aplican a las loas a Juan Carlos I, a ver si así logran traerlo del exilio quienes tanto le consintieron que le descoronaron.

Se hace tarde para el almuerzo. Tiene lugar en Serenay, Plaza de Toros Vieja, y tratamos de lo que puede significar para nosotros que la mitad de los agentes de los servicios secretos marroquíes hayan sido entrenados por Israel y que el espiado presidente del Gobierno español esté tan sumiso al Majzén, el problema es que pastor dormido, peligro para el rebaño. Y no podíamos dejar de hablar del depredador sexual Epstein y los nombres que van apareciendo en los papeles, aunque algunos le conocían muy poco, pero caen fulminados mediática e inmediatamente, pese a que se arrodillan suplicando un perdón que saben que no llegará.

Pero lo de Vox ya es de fuegos artificiales. Javier Ortega Smith se atrinchera en el Ayuntamiento madrileño tras ser suspendido de militancia, y es que los herejes son masacrados sin piedad porque el concepto de democracia interna que allí rige es de palo y tente tieso, y ahora se suma Murcia, y por ahí sangran sin que se detenga la hemorragia. Bien es verdad que sufren acoso continuado, como el del rector Bengoetxea, de la Universidad de Vitoria, que boicotea un acto del partido, aunque deje sin clases a 7.400 alumnos para así complacer a los extremistas indepes que bramaban fuera. Garcilaso de la Vega ya lo dijo:

Yo no nací sino para quereros;

mi alma os ha cortado a su medida;

por hábito del alma mismo os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;

por vos nací, por vos tengo la vida,

por vos he de morir, y por vos muero.