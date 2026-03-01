Resaca de la Copa

Parece que es pasado porque la selección española está ya disputando sus partidos clasificatorios para el mundial de Qatar con Chus Mateo a los mandos, los equipos de Euroleague vuelven a centrarse en esta competición y el resto tienen unos días para descansar recuperando a sus jugadores más tocados. Pero la realidad es que solo ha pasado una semana de la Copa del Rey.

Esta Copa ha sido la cima para un Baskonia que ha ido cociéndose a fuego lento, pero que ha demostrado capacidad para ganar a los grandes. Su entrenador, Galbiati, ha conseguido crear ese clímax especial para que su equipo haya sido capaz de competir defensivamente y ofensivamente en el momento justo, logrando que aquellas cuestiones que podían ser una debilidad para su equipo se conviertan en una virtud y creando esa química especial que ha permitido a sus jugadores creer en la forma de ganar y tener la ambición de ir a por ello. Título muy merecido. Aunque una demostración más de que el deporte no tiene memoria es que después de ser el mejor en la Copa, viene Valencia a jugar Euroleague y te gana de treinta en tu casa.

El Real Madrid ganó al Unicaja de una manera muy plácida y contundente y ganó la semifinal a Valencia en un partido memorable, el mejor de la Copa en años. Pero eso no es suficiente para un club como este. Si no conquistas el título, es una crisis y un fracaso y al siguiente partido que disputes en casa te están esperando tus aficionados para pitarte. El proyecto de este nuevo Madrid sale muy tocado de la Copa. Recordemos que la Supercopa tampoco pudieron lograrla. Solo le quedan dos campeonatos que ganar, los dos más difíciles. Veremos qué son capaces de conseguir en Liga ACB o Euroleague para que se entienda el enorme cambio estructural que se ha producido en este equipo, cambio basado en un aumento presupuestario bastante notable y no solo en jugadores.

El Valencia, anfitrión de la competición, dejó escapar una oportunidad maravillosa para jugar esa final y ganarla. Su semifinal contra Real Madrid fue impresionante. Sometió al equipo de Scariolo en casi todo el partido y cuando parecía que era capaz de ganar y clasificarse para la final, apareció Hezonja para meter cuatro triples más una recuperación en un saque de fondo muy desafortunado de Valencia. Pedro Martínez, el entrenador de Valencia, se ha encargado de recordar en redes sociales algunas de las jugadas en las que los árbitros no estuvieron muy afortunados favoreciendo al Real Madrid. Pero creo que, a pesar de eso, Valencia cometió algún error que les costó el partido.

El Barcelona parece otro desde la llegada de Xavi Pascual. El catalán está demostrando, una vez más, por qué es uno de los mejores entrenadores de Europa. Pero es eso, un entrenador. No es un mago. Los problemas que están teniendo con lesiones de jugadores y la imposibilidad de ir al mercado por cuestiones económicas, supongo, ha hecho que compitiesen mermados y esto no les diera para ganar a un Baskonia tan a la alza en esta Copa.

Y Unicaja, que venía de ser campeón, con una ilusión tremenda pero con un juego bastante irregular. No fue capaz de competir frente al Real Madrid demostrándose que si no juegas con energía y máxima intensidad en el más alto nivel, no tienes nada que hacer y ha aumentado las dudas en este equipo. Para empezar, debemos recordar que Baskonia llevaba siete años sin ganar la Copa y Unicaja ha ganado dos de las últimas cuatro. Esto debe darle un enorme valor a lo que este equipo ha conseguido en las últimas temporadas. Sin duda, nadie le pedía a Unicaja que volviera a ganar la Copa, seamos realistas. El equipo debe recuperar lo antes posible esa energía con la que suele jugar porque es fundamental para competir y ganar. Y no olvidemos que, con altibajos en los propios partidos, no de esa manera tan sobrada como en años anteriores, pero el equipo ha seguido ganando. Y eso en la élite tiene muchísimo mérito.

No podemos olvidar que lesiones de jugadores como Kravish, fundamental en el esquema de Ibon Navarro; Alberto Díaz, que llegó a la Copa pero no para jugar a su mejor nivel; o Tyson Pérez, pasan factura a un equipo que no es tan coral como antes. Y esto también se ha notado. El Unicaja está abocado a ir al mercado para conseguir otro jugador que pueda suplir la baja de Pérez. No es fácil y posiblemente no esté ese jugador que querría Navarro al cien por cien. Pero hay que intentarlo porque, a veces, puedes encontrarte con opciones tan interesantes como Jabari Parker, americano que se ha incorporado a Joventut. Es evidente que si ha sido cortado en Partizán por algo será, tan evidente como es un jugador de una categoría muy contrastada si está en forma de verdad.

A ver qué puede pescar Unicaja. Lo mismo no hay mucho interesante. Pero se debe intentar porque parece que a Kravish todavía le queda para incorporarse, lo de Pérez no es poca cosa y Tillie no consigue esa continuidad debido a las lesiones.